Afrique: Forum de Paris sur la paix - Les défis de la paix et de la sécurité soulignés

Paris — Des intervenants au forum de Paris sur la paix ont souligné dimanche la nécessité de relever les défis de l'heure, tels que les questions de paix et de sécurité et de défendre le multilatéralisme.

Ce forum est l'occasion pour les chefs d'Etat et de gouvernement invités de débattre, au cours de leurs travaux, de plus d'une centaine d'actions à même de trouver des solutions aux sujets de l'heure.

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia désigné par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, prend part à cette réunion internationale, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Le Forum sur la paix, qui aura désormais vocation à se tenir chaque année, permettra de "promouvoir des actions concrètes pour que ce travail de paix avance un peu plus chaque année", a indiqué le président français Emmanuel Macron à l'ouverture du Forum organisé à l'occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

"Nous voyons bien que la coopération internationale, un équilibre pacifique entre les intérêts des uns et des autres, et même le projet européen de paix sont de nouveau remis en question", a indiqué pour sa part la chancelière allemande Angela Merkel .

"La paix que nous avons aujourd'hui, qui nous paraît parfois par trop évidente, cette paix est loin d'être une évidence et il faut que nous nous battions pour elle", a-t-elle souligné, mettant en garde contre "un nationalisme à oeillères" et s'inquiétant "qu'on recommence à agir comme si l'on pouvait purement et simplement ignorer nos relations et nos engagements réciproques".

De son coté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre un "engrenage" géopolitique semblable à celui qui mena à la Première Guerre mondiale et à celui des années 1930.

"Bien des éléments aujourd'hui me semblent emprunter et au début du 20 ème siècle, et aux années 30, laissant craindre un engrenage invisible", a-t-il ajouté.

Il devra prononcer une allocution et dédiera un ouvrage sur l'émir Abdelkader à la bibliothèque du forum.

Le Forum de Paris sur la paix "place en son coeur les solutions innovantes qui répondent aux défis d'aujourd'hui en matière de gouvernance.

Plus d'une centaine d'actions, des solutions pour demain, devront être examinées au cours des travaux du forum qui sera clôturé mardi.

Cinq thématiques sont prévues au programme des travaux : paix et sécurité, environnement, développement, économie inclusive et nouvelles technologies.

Dans un contexte de tensions internationales, le forum, qui accueille plus de 80 chefs d'Etat et de gouvernement, veut "redonner corps" au multilatéralisme et à l'action collective avec la contribution des acteurs politiques et de ceux qui sont engagés dans la recherche et la mise en oeuvre de solutions aux défis globaux de l'humanité entière.

Ce forum "place en son coeur les solutions innovantes qui répondent aux défis d'aujourd'hui en matière de gouvernance et, autour desquelles, toutes les séquences sont organisées", selon les organisateurs.

Au total, 850 initiatives concrètes ont été auditées par un Comité de sélection qui n'a retenu que 120 pour les présenter au forum.