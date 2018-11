Algérie: Artisanat - Plus de 506.000 activités et 960.000 emplois créés dans le secteur

Alger — Le nombre des activités d'artisanat et des métiers créées jusqu'à présent, a atteint 506.104 activités, ayant contribué à la création de plus de 960.000 emplois, a affirmé, un responsable du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Le plan de développement du secteur de l'Artisanat qui a contribué avec 334 milliards de DA au PIB algérien en 2017, repose sur "le renforcement de l'entreprenariat, la création de postes d'emploi, l'amélioration de la production, la promotion de la compétitivité et l'orientation vers l'exportation", a précisé à l'APS, Benali Amcha, Directeur général de l'artisanat.

Le Secteur œuvre également, poursuit le même responsable, à " appuyer la formation et la formation par apprentissage, pour assurer la qualification des artisans et des porteurs de projets et réaliser un développement économique durable hors hydrocarbures".

Le nombre des bénéficiaires de la formation technique, en 2017/2018, a été estimé à 5.302, tandis que ceux concernés par une formation dans le domaine de la gestion, sont de l'ordre de 6.000 artisans, outre 7.022 jeunes porteurs de projet ayant bénéficié de la formation par apprentissage et 3144 détenus formés au sein des établissements pénitentiaires, a fait savoir le même responsable.

Concernant l'amélioration de la performance des ressources humaines, M. Benali a fait état de 6 enseignants formateurs agréés par l'Organisation internationale du travail (OIT), qui ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la gestion d'entreprise, 140 autres formateurs en matière de création et de gestion d'entreprise, ainsi que neuf (9) autres formateurs agréés par même organisation formés en matière d'amélioration des capacités de ventre, d'export et de gestion.

S'agissant de la coopération internationale dans le domaine de la formation, le même responsable a rappelé la coopération entre la partie algérienne et le Centre du commerce international (ITC), d'autant plus qu'une session de formation sur l'exportation avait été organisée, en mars 2018, encadrés par des experts de l'ITC, avec la participation de formateurs et de 20 artisans, outre l'envoi de 24 artisans au Brésil en vue d'apprendre les techniques de taille des pierres précieuses.

Pour ce qui est de la dynamisation des structures d'appui, M. Amcha a dit, qu'entre 2017 et 2018, 81 maisons et centres d'artisanat ont été réalisés et exploités et 992 artisans ont bénéficié de locaux professionnels afin d'exercer leurs métiers, outre le lancement du fichier national numérique de l'Artisanat et des métiers d'artisanat, dont le taux d'exploitation a atteint 100%, l'élaboration d'une nouvelle nomenclature des activités artisanales et des métiers conformes aux normes internationales, ainsi que l'élaboration de la nomenclature des activités économiques gérées par l'Office national des statistiques (ONS).

Quant aux études réalisées au titre du Fonds national de la promotion des activités de l'artisanat, le même responsable a précisé que des études avaient été effectuées sur le tissage de la laine dans la wilaya de Djelfa (fil et laine du chameau utilisés dans le tissage qui sert à la confection de la kechabia et du burnous), ainsi que sur les dérivés du palmier dans la wilaya de Biskra, tandis que deux autres études sont en cours d'élaboration concernant les signes et symboles et l'interaction.

M. Amcha a mis l'accent sur l'importance de garantir la qualité et de développer le produit artisanal, en vue d'atteindre la norme ISO 9001 dans les systèmes de gestion, soulignant que deux établissements ont été agréés , le premier spécialisé dans la production des dattes dans la région de Biskra et le deuxième dans la confection des bijoux à Batna.

Dans le domaine de la promotion de l'artisanat, le DG de l'artisanat a estimé le nombre des manifestations et expositions dédiées à la promotion artisanale, à 990, ayant connu la participation de 12.503 artisans représentant 48 wilayas, dont 355 expositions dédiées à la relance de la saison estivale avec la participation de 4.970 artisans.

Le même interlocuteur a également rappelé l'organisation du Salon international de l'artisanat avec la participation de 350 artisans nationaux et de 70 artisans étrangers représentant 11 pays.

A l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artisanat, le 9 novembre, il sera procédé, lundi (12 novembre), à l'organisation d'une cérémonie de remise du Prix national de l'artisanat et des métiers aux meilleurs produits artisanaux et artistiques, réalisés par les artisans lauréats du Concours national de l'artisanat, organisé à cet effet, a-t-il indiqué.