Algérie: Fin d'examen de l'avant-projet détaillé du projet du Port centre d'El Hamdania à Cherchell

Tipasa — Le directeur des travaux publics de Tipasa, Mohamed Bouazghi, a annoncé le parachèvement de l'examen de l'avant-projet détaillé du projet de réalisation du Port Centre d'El-Hamdania (Est de Cherchell).

Lors du conseil exécutif de la wilaya, tenu le week-end sous la présidence du wali Mohamed Bouchama et consacré aux secteurs des travaux publics, des transports, du tourisme et de la jeunesse et sports, M. Bouazghi a annoncé le parachèvement de l'examen de l'avant-projet détaillé de ce projet, par le bureau d'études en charge, au moment où un autre bureau s'est vu confié la réalisation de la dernière étape des études, avant le démarrage effectif de ses travaux.

Durant ce conseil, le directeur des domaines de la wilaya a annoncé le parachèvement de l'opération d'évaluation des indemnisations nécessitées au titre des actions d'expropriation pour intérêt public des assiettes d'implantation du projet et de son périmètre.

Le wali a instruit, à l'occasion, les responsables de la direction des travaux publics de la wilaya en vue d'entamer "dans les plus brefs délais", l'indemnisation des propriétaires, dont les terres sont concernées par l'expropriation pour intérêt public, déjà notifiées par les directions de la réglementation et des affaires générales et des domaines.

Ces instructions sont dictées par l'intérêt suprême conféré par les autorités publiques à ce projet d'" importance stratégique", a indiqué le wali, soulignant le rôle dévolu aux autorités locales pour "préparer la plateforme du projet et lever toutes les entraves" le touchant.

A noter que les enquêtes foncières relatives à l'expropriation pour intérêt public, lancées dans le cadre du projet de réalisation du Port Centre d'El-Hamdania, par la direction des domaines de Tipasa, suite à la promulgation du décret exécutif N17-122 du 22 mars 2017 modifié et complété par le décret exécutif N18-68 daté du 13 février 2018, font état de 375 lots de terrain d'une superficie globale de plus de 2.500 ha concernés par les indemnisations, dont le montant est estimé à sept (7) milliards DA, au moment où la surface théorique du projet (entre port et commodités) est de 2.963 ha.