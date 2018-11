Algérie: Bejaia - 50 opérateurs au 1er salon du logement et de l'immobilier

Etalé sur cinq jours, le salon, qui offre également une opportunité de rencontre entre professionnels, repose sur une foule d'animation, dont des projections de films documentaires sur les projets et extensions urbanistiques de la wilaya et des conférences sur divers aspects liés à l'accès au logement, notamment les crédits qui s'y rapportent.

Mais ce n'est pas tout. Les candidats à l'acquisition de logements, au-delà la déclinaison des offres d'accès soumises, trouvent sur place, une foule de prestataires de services, susceptibles de les aider à faire leur choix, en fonction de leur désidérata, en rapport notamment avec leur disponibilité financière, les possibilités de personnalisation de l'habitat voulu, et même son équipement en mobiliers. Plusieurs banques, des agences d'assurance, des équipementiers, des fabricants de meubles, des décorateurs et des aménageurs d'intérieurs y tiennent en effet boutique pour aider chacun à trouver des réponses à ses interrogations.

Les visiteurs qui, d'emblée, ont envahi l'espace aménagé sous un immense chapiteau, au coeur de la ville, non loin du siège de la wilaya, y trouvent toute une gamme de logements, standards ou standing, proposés à la vente, selon diverses formules et, parfois, proposés avec des ristournes assez incitatives pouvant aller, "exceptionnellement pour la circonstance", jusqu'à 15 % de leurs coûts globaux.

