Algérie: Sous-traitance - Un potentiel et un savoir-faire sous-exploités

Des conférences se tiendront également au cours de l'événement et des rencontres B to B.

Au-delà des secteurs traditionnels, cette édition verra la présence "marquée" des secteurs du montage automobile, de l'énergie (Sonatrach et Sonelgaz notamment), du transport, du développement durable et de l'industrie militaire relevant du ministère de la Défense nationale (MDN).

Présent à la conférence, le président de la BASTP, Kamel Agsous, a indiqué que le salon accueillera cette année 92 exposants répartis entre donneurs et receveurs d'ordre dans les filières liées à la métallurgie, la sidérurgie, la mécanique, l'électricité, l'électronique et la plasturgie ainsi que les métiers relatifs aux services.

Azziouz a estimé que pour exploiter pleinement le potentiel de la sous-traitance en Algérie, il y a nécessité d'accompagner au plus près les entreprises du secteur, généralement des PME ou des TPE, pour insuffler une dynamique sur les moyen et long termes.

Intervenant au cours d'une conférence de presse de présentation de la 5ème édition du salon international de la sous-traitance industrielle (ALGEST 2018), prévue du 21 au 24 novembre au palais des expositions d'Alger , et co-organisée par le World Trade Center Algiers (WTCA) et la BASTP, M.

Alger — Le potentiel et le savoir-faire nationaux de l'industrie de la sous-traitance sont sous-exploités, a indiqué dimanche le directeur de la Bourse algérienne de la sous-traitance et des partenariats (BASTP), Layeb Azziouz.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.