Maroc: Participation de SM le Roi au centenaire de l'armistice - Un témoignage de l'amitié franco-marocaine et un hommage aux vaillants soldats marocains

Paris — La participation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'invitation du Président de la République française, M. Emmanuel Macron, à la cérémonie internationale de commémoration du Centenaire de l'Armistice, organisée dimanche à Paris, est un témoignage de l'amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu pour les idéaux de liberté et de paix pendant la première guerre mondiale.

Il s'agit également d'un message fort à l'adresse de la communauté internationale témoignant de l'engagement du Royaume en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et de son action inlassable pour la promotion du multilatéralisme et la défense des valeurs universelles de démocratie, de liberté et d'égalité.

Cette cérémonie se veut aussi un devoir de mémoire pour se remémorer le sacrifice de tous les soldats ayant participé à cette guerre, quels que soient leur drapeau, leur pays, leur foi, leur nationalité, pour le triomphe de ces idéaux universels.

Elle offre également l'opportunité d'honorer dignement les nombreuses victimes marocaines qui ont écrit une page de l'histoire maroco-française en lettres d'or et posé les jalons d'une grande amitié.

Preuve de leur héroïsme, les régiments marocains, qui ont de même combattu lors de la seconde guerre mondiale (1939-1945), faisaient partie des unités les plus décorées et les plus distinguées.

La commémoration du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 invite les générations montantes à tirer les meilleures leçons du passé pour ne point commettre les mêmes erreurs et pour édifier un avenir sûr, prospère et paisible.

C'est d'ailleurs l'objectif principal du forum de Paris sur la Paix organisé le même jour dans le cadre de cette commémoration et destiné à réaffirmer l'importance du multilatéralisme et de l'action collective pour construire l'avenir de l'humanité dans la paix.

Conçu comme une réponse à la montée des tensions du monde contemporain, ce Forum ambitionne d'être le lieu de toutes les avancées coopératives dans les domaines de la paix et de la sécurité, de l'environnement, du développement, des nouvelles technologies et de l'économie inclusive. Il réunit autour de porteurs de projet issus du monde entier, des responsables politiques et économiques et l'ensemble des acteurs de la société civile (entreprises, ONG, fondations, think tanks, médias, syndicats, représentants religieux, philanthropes, experts...), partie prenante de la gouvernance mondiale.

Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des représentants des institutions européennes, de l'Organisation des Nations Unies et de plusieurs autres organisations internationales sont conviés à la cérémonie de commémoration organisée à l'Arc de Triomphe.