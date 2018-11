Maroc: Finalisation d'un projet relatif au droit des autistes à l'éducation inclusive

Après voir rappelé les étapes d'élaboration de ce projet par les experts et chercheurs, Mme. El Amrani a souligné que ce séminaire constitue une occasion de se concerter sur les conclusions des travaux de la rencontre du 05 mai dernier et de collecter les données scientifiques en vue d'élaborer un produit collectif pour la mise en œuvre effective du droit d'accès des personnes autistes à l'éducation.

S'exprimant à cette occasion, la présidente du Collectif autisme Maroc, Soumia El Amrani, a souligné que chaque année scolaire porte un ensemble de plaintes et de souffrances d'enfants marginalisés par ignorance ou indifférence alors que leurs familles étaient impuissantes de les protéger, notant que le projet qui est en train d'être finalisé a été mis en place afin de répondre à cette problématique et en préparer des éléments de réponse.

Lors de la séance de clôture de ce séminaire, organisé par le Collectif autisme Maroc, en collaboration avec le ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme et le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les participants ont mis en avant les meilleures pratiques en matière d'éducation inclusive ainsi que les moyens d'enrichir les manuels élaborés par des experts marocains dans le domaine de l'éducation, destinés aux principaux acteurs dans ce domaine, à savoir la famille et l'enseignant. Ils ont également relevé que ces mesures incluent un ensemble de mécanismes à adopter à l'école afin de faciliter le processus d'intégration des enfants autistes et orienter les encadrants et les enseignants sur la bonne manière de se comporter avec ces enfants, en attendant de développer de nouvelles recherches dans ce domaine qui guideront l'ensemble du processus.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.