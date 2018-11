Maroc: Réunion hebdomadaire du Bureau de la Chambre des représentants

Vers la mise en place d'une commission ad hoc pour améliorer le contrôle parlementaire

Le Bureau de la Chambre des représentants a débattu, lors sa réunion hebdomadaire tenue jeudi dernier sous la présidence de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, des questions se rapportant au contrôle de l'action gouvernementale, à la législation et à la diplomatie parlementaire.

En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, le bureau a programmé des questions relatives aux secteurs économique et social pour la séance qui se tiendra ce lundi 12 novembre. Il a aussi débattu de la question de la prise de parole sur des sujets à caractère général et d'actualité conformément à l'article 152 du règlement intérieur.

Le bureau a, d'une part, transmis au gouvernement toutes les demandes qui lui ont été adressées et a, d'autre part, décidé de faire une évaluation périodique de ce mécanisme en vue de lui assurer toutes les garanties de succès et de l'utiliser en conformité avec les dispositions stipulées par le règlement intérieur.

S'agissant des séances hebdomadaires des questions orales, il a été décidé, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 49 du règlement intérieur, d'établir un rapport sur le déroulement de chaque séance et de le soumette hebdomadairement au Bureau de la Chambre.

Il a également décidé de mettre en place une commission ad hoc du bureau pour élaborer une conception globale du système des questions soumises à la Chambre en vue d'améliorer l'action de contrôle, en prenant compte des acquis positifs des séances des questions orales et des lacunes révélées par la pratique, et ce en concertation avec les différentes instances de la Chambre.

Le bureau a, par ailleurs, examiné les textes législatifs qui lui ont été soumis. Il s'agit, en l'occurrence, de huit projets et propositions de loi qui sont prêts et d'autres textes qui sont parvenus à un stade avancé d'examen.

Ainsi, le bureau a-t-il décidé de tenir des séances plénières en décembre pour l'approbation desdits textes. Il a également décidé de tenir d'autres séances plénières pour discuter des rapports de la Cour des comptes et de celui du Fonds de cohésion sociale qui a été préparé par la commission de contrôle des finances publiques et qui comprend plus de 40 recommandations relatives à plusieurs chantiers sociaux tels que la création et l'opérationnalisation du Registre social unique, l'augmentation des ressources financières du Fonds et la garantie de sa pérennité, ainsi que le renforcement des mécanismes de coordination entre les différents intervenants.

Le bureau a également traité de questions liées aux travaux des commissions permanentes et aux relations de la Chambre avec les institutions constitutionnelles et les institutions mentionnées dans la cinquième partie du règlement de la Chambre des représentants.

En ce qui concerne les relations extérieures, il a été décidé de participer à une série d'événements parlementaires internationaux. Ainsi, il a été convenu de prendre part à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et particulièrement à la réunion de la Commission de l'égalité et de la non-discrimination et à celle des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées. La Chambre des représentants sera également représentée à la session du Parlement centraméricain.

Rencontre entre Habib El Malki et Teyib El Bekouch

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki rencontrera ce lundi 12 novembre à 9h30 au siège de la première Chambre, Teyib El Bekouch, secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe. A l'issue de cette rencontre, un point de presse sera organisé par les deux personnalités.