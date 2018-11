Afrique: Le Comité directeur félicite le Centre de politique foncière africaine pour la création de synergies d'initiatives de partenaires sur la gouvernance foncière en Afrique

communiqué de presse

Addis-Abeba, le 9 novembre 2018 (CEA) - La deuxième réunion du Comité directeur du Centre africain sur les politiques foncières (ALPC) de 2018 s’est tenue au siège de l’Union africaine le 9 novembre 2018.

Le Président de la réunion, M. Godfrey Bahiigwa, Directeur du Bureau de l’économie rurale et de l’agriculture (DREA) dit que la CUA souligne le rôle crucial que joue ALPC dans la coordination de la mise en œuvre de l’agenda de l’UA sur le foncier, ajoutant que « il est facile d’informer les organes de l’UA sur les progrès réalisés, car ALPC fournit des rapports et des mises à jour dans les délais impartis à la Commission. Il encourage les membres et les observateurs à soutenir et à collaborer avec ALPC, étant donné son rôle dans la coordination des efforts et la communication des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en œuvre du programme de l’UA sur les questions et les défis fonciers.

Pour sa part, M. Stephen Karingi, Directeur de l’intégration régionale et du commerce de la CEA, qui coprésidait la réunion, indique qu’en accueillant ALPC, la CEA a démontré son soutien au programme de l’UA sur le foncier. « La terre a des liens essentiels avec les interventions stratégiques clés visant à créer un environnement commercial propice à la participation du secteur privé, essentielle à la transformation économique de l’Afrique. Une gouvernance foncière réussie est un élément essentiel de la promotion des chaînes de valeur régionales et de la ZLECA ».

Le Comité directeur a examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions du comité et du programme de travail de ALPC pour 2018, y compris l’utilisation des fonds, et a félicité ALPC pour avoir mieux exécuter les activités malgré les problèmes de capacités associés à une faible capacité humaine. À cet égard, le Comité a reconnu la nécessité de renforcer les capacités humaines, financières et institutionnelles de ALPC afin de soutenir efficacement les CER et les États membres dans la mise en œuvre et le suivi du programme de l’Union africaine sur le foncier en Afrique.

La réunion du Comité directeur a examiné et approuvé le programme de travail de ALPC pour 2019, se félicitant des synergies créées avec les travaux de la CEA visant à accroître les investissements du secteur privé dans l’agriculture et ce grâce à un environnement plus propice aux affaires. Le Comité directeur a également pris note des progrès accomplis dans la finalisation de la stratégie et du plan d’activités quinquennaux de ALPC et a approuvé sa période de mise en œuvre de 2019 à 2023.

Afin de fournir des orientations à ALPC, la réunion du Comité directeur a réfléchi et délibéré sur les questions et les défis émergents, appelant les États membres de l’UA à prendre des actions explicites et délibérées pour affecter des ressources suffisantes aux initiatives continentales, des CER et des pays dans le but d’améliorer la gouvernance foncière. ALPC a été félicité pour ses recherches constantes d’opportunités de synergies avec les partenaires et les principales parties prenantes dans la mobilisation de ressources afin de soutenir la mise en œuvre de la Déclaration de l’UA sur le foncier et pour garantir que ALPC coordonne efficacement les initiatives relatives au foncier parmi les différents partenaires au niveau continental.

Des membres représentant la CUA, la CEA, la BAD, l’Agence NEPAD-NPCA, les Communautés économiques régionales (CER), l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) et la Plate-forme de la société civile (CSP) se sont mis d’accord pour soutenir le programme de l’UA sur le foncier. Des membres observateurs de la DDC, du FIDA, de la FAO et d’ONU-Habitat ont également assisté à la réunion. Afin d’économiser des ressources, le prochain Comité directeur se tiendra en avril / mai 2019 dans un format virtuel, suivi d’une réunion régulière qui se tiendra juste après la Conférence sur la politique foncière en Afrique, organisée par la Banque africaine de développement et qui se tiendra du 4 au 8 novembre 2019, à Abidjan.

Le Comité directeur a été précédé d’une réunion d’experts du Réseau d’excellence sur la gouvernance foncière en Afrique (NELGA), d’une réunion des partenaires de mise en œuvre et d’une réunion des partenaires de développement qui s’est tenue plus tôt dans la semaine.

