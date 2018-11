Cote d'Ivoire/Guinée: CAN 2019 - Kamara dévoile le commando ivoirien pour Conakry

Ce sont pour la plupart des jeunes qui sont passés par l'équipe espoir et il est de mon devoir de les suivre progressivement », a déclaré le sélectionneur des Eléphants. De jeunes joueurs qui se sont imposés dans leur club et dont les performances ont séduit Kamara Ibrahim.

Parmi les renforts, l'on enregistre le retour de Jean Philippe Gbamin. Le joueur de Mayence va renouer avec la sélection après son dernier match disputé contre le Maroc le 11 novembre 2017. Un an après, l'ancien Lensois va apporter son enthousiasme et son explosivité à un groupe qui en a besoin pour la difficile expédition chez le voisin guinéen.

La rencontre entre le Sily National de Guinée et les Éléphants de Côte d'Ivoire, le 18 novembre, au stade du 28 septembre de Conakry sent la poudre. Un virage décisif dans la qualification pour le rendez-vous de juin 2019 au Cameroun.

