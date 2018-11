Soudan: Dahab - La CPI est un outil politique pour certains pays

New York — Le Représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies l'ambassadeur Omar Dahab a signalé , dans sa déclaration devant la session tenue pour écouter le rapport annuel de la Cour Pénale Internationale (CPI) ,que la CPI n'est pas un organe des Nations Unies et c qui la lie à l'Organisation internationale c'est l'accord régissant les relations entre elles et qui ne doit pas être dépassé , soulignant que le Soudan rejette toute tentative d'aller au-delà de ces frontières et de présenter la situation différemment de la réalité et de la loi internationale.

Dahab a ajouté que plus de la moitié de la population mondiale n'est pas sous la compétence de la CPI et que des pays outre le Soudan, tels que la Fédération de Russie, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Indonésie et d'autres pays, ne font pas parties au Statut de la Cour, affirmant de nouveau que la CPI n'est que l'un des instruments de la politique étrangère de certains pays. Le Représentant permanent du Soudan a souligné que la CPI n'avait aucun avenir et était vouée à l'échec et qu'elle n'exerçait, depuis sa création, sa juridiction que sur les pays africains, croyant en la facilité et la possibilité de cibler exclusivement l'Afrique et ses dirigeants.

Dahab a réfuté l'allégation de la CPI selon laquelle elle n'était intervenue que lorsque l'État concerné est incapable ou ne souhaitait pas traduire les accusés d'infractions graves à la justice, en évoquant l'ambiguïté du Statut de la Cour, reconnu par le premier Président de la CPI en 2002 et la corruption de son procureur général en la prenant comme outil pour réaliser les agendas politiques des pays qui la financent , tout ca a conduit à vider cette CPI de tout contenu juridique et à la rendre totalement incapable.