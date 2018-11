Algérie: Ouargla - Large campagne de sensibilisation sur le montage de projets ANSEJ

Ouargla — Une large campagne d'explication des mécanismes d'exécution des projets est menée actuellement par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) d'Ouargla en direction des jeunes promoteurs, a-t-on appris lundi des responsables de ce dispositif.

Placée sous le thème "Idée de projet", cette initiative, lancée en septembre dernier à travers les établissements de formation et l'université, s'assigne comme objectifs d'aider les jeunes à monter leurs propres projets, de sa conception à sa mise en forme, en les dotant de données et informations fiables sur les modalités de concrétisation sur le terrain du projet, a indiqué à l'APS le chargé de l'information et de la communication à l'ANSEJ, Salah Meddour.

"Les jeunes, universitaires ou stagiaires des établissements de la formation et instituts, ont des idées et un potentiel en quête d'orientation, leur permettant de concrétiser leurs projets et de bénéficier des mécanismes d'accompagnement et des avantages préconisés par le dispositif de l'ANSEJ", a-t-il expliqué.

Selon le même responsable, les services de l'ANSEJ s'emploient à assister les jeunes, par des formateurs agréés, à créer leurs projets selon leurs compétences et formation et à les imprégner des voies et techniques de gestion des projets.

L'ANSEJ s'attèle, depuis le début de l'année universitaire et de la formation professionnelle (2018/2019), à intensifier les campagnes de vulgarisation en se rapprochant des universitaires et des stagiaires plus d'explications, d'orientation et d'accompagnement.

Des centaines d'étudiants de l'université Kasdi Merbah d'Ouargla ont été ciblés par cette campagne, initiée au niveau de la Maison de l'Entrepreneuriat, pour les informer sur des diverses modalités de montage de leurs propres projets et des éventuelles contraintes rencontrées.

Une cinquantaine d'étudiants de la Maison de l'Entrepreneuriat ont bénéficié de sessions de formation au titre du programme "Leadership-innovation" destiné aux étudiants désirant créer leurs propres projets, des micro-entreprises notamment.

La campagne "Idée de projet" devra se poursuivre jusqu'à la mi-décembre prochain pour toucher, avec le concours des élus locaux, une vingtaine de communes de la wilaya de Ouargla.

25 micro-entreprises entrées en activité au premier semestre 2018

Pas moins de 25 micro-entreprises, montées par le biais du dispositif de l'ANSEJ, sont entrées en exploitation dans la wilaya d'Ouargla durant le premier semestre de l'année en cours.

Ayant généré 71 emplois, ces entités économiques ont été montées à la faveur de financements bipartite (ANSEJ et apport personnel) et tripartite (ANSEJ- Banque- apport personnel), sur la base des compétences et formations universitaires et professionnelles de leurs promoteurs.

Au total, 30 dossiers d'investissement avaient été financés en 2017 dans les domaines de l'artisanat, les activités libérales, l'industrie, la maintenance et l'agriculture notamment.

Ces projets viennent s'ajouter aux 66 entités entrées en activité durant la même année et ayant permis la création de 176 emplois au profit des jeunes de la région, selon le chargé de l'infirmation et de la communication à l'ANSEJ-Ouargla.