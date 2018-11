Algérie: Forum de Paris sur la paix - Ouyahia s'incline à la mémoire des Algériens morts lors de la 1e Guerre mondiale

Paris — Le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est incliné dimanche à Paris à la mémoire des Algériens morts lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918).

"La Première Guerre mondiale a coûté au peuple algérien, alors colonisé, des dizaines de milliers de morts. Je m'incline ici à leur mémoire", a-t-il déclaré dans son intervention au Forum de Paris sur la paix.

Saluant l'initiative de la France d'avoir organisé ce forum, le Premier ministre a indiqué que ce jour commémoratif est "propice" pour "réfléchir encore ensemble aux voies et moyens de prévenir les guerres et les conflits".

Il a tenu à rappeler que le peuple algérien a subi les horreurs de la guerre pour recouvrer son indépendance "au prix de 1 million et demi de martyrs, de millions de victimes et de déplacés, et de lourdes destructions".

Il a également rappelé que "plus récemment, l'Algérie a affronté solitairement le terrorisme avec, comme conséquence, des dizaines de milliers de victimes et des milliards de dollars de pertes. Elle a surmonté cette tragédie nationale grâce aux sacrifices de son peuple mais aussi grâce à la politique lucide de paix et de réconciliation nationale promue par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et consacrée par la nation souveraine", a-t-il souligné.

Le Premier ministre a indiqué que l'Algérie a contribué, au fil des décennies, à travers ses médiations sollicitées, au dénouement des conflits et de crise au Liban au Moyen-Orient, dans la Corne de l'Afrique entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ainsi qu'au Sahel et notamment au Mali.