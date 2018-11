Algérie: Sidi Bel Abbès - Le rôle de la zakat dans le développement économique et social

Sidi Bel Abbes — Les participants au 2ème colloque international sur le thème "l'Islam et les questions sociétales" ont mis l'accent, dimanche à Sidi Bel Abbès, sur le rôle efficace de la zakat, un devoir aux dimensions sociales et économiques de par sa contribution au renforcement de l'économie nationale et du développement social.

Les intervenants lors du colloque, des universitaires, sociologues, économistes, membres du Haut conseil islamique, ont insisté sur le rôle efficace de la zakat et du fonds de la zakat à travers sa contribution à soutenir l'économie, le développement, fournir des crédits pour la concrétisation des projets en direction des et impulser la croissance et le développement local.

Mohammed Boudjelal, expert en économie et membre du HCI, a expliqué, dans sa conférence intitulée "La zakat aumône aux pauvres et une protection aux donneurs", que la Zakat "est donnée par les riches et distribuée aux pauvres afin de combler le fossé entre ces deux couches de la société."

Le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Sidi Bel Abbès, Hadj Hadjadj, a souligné que la 2ème édition de ce colloque dédiée à la zaket, vise à examiner ce thème en mettant en valeur l'un des cinq piliers de l'islam (zakat) et son impact religieux, social et économique.

Le programme de cette rencontre, de deux jours, comprend des conférences et des ateliers au profit d'hommes d'affaires et des étudiants, imams et enseignants sur le discours religieux avec une vision économique en vue de faire connaître l'importance de la zakat dans les sociétés musulmanes et mettre en exergue sa valeur sur les plans religieux, social et économique.

Parallèlement au colloque, une exposition des projets réussis de certains bénéficiaires de crédits financés dans le cadre du fonds de la zakat est organisée pour mettre en évidence le rôle du fonds dans la création des projets économiques ambitieux et prolifiques, a souligné l'organisatrice de cette exposition Latifa Attar.

L'exposition est une occasion pour soulever les préoccupations et entraves que rencontrent les jeunes porteurs de projets dans la concrétisation de leur entreprise.

La tenue de ce colloque international, initié par la direction locale des affaires religieuses et des wakfs, sous le parrainage du ministère de tutelle et en collaboration avec l'université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès, coïncide avec le lancement de la caravane du prophète (QSSSL), à partir de la zaouïa Hebria de Hai Emir Abdelkader de Sidi Bel Abbès pour sillonner différentes mosquées de la wilaya.