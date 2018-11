Algérie: JM Oran-2021 - Vaste opération de réhabilitation de la voirie aux alentours du Palais des sports

Oran — La direction des travaux publics (DTP) de la wilaya d'Oran entamera prochainement des travaux de réhabilitation de la voirie aux alentours du palais des sports "Hammou-Boutlelis" en prévision des Jeux méditerranéens qu'abritera la ville en 2021, a-t-on appris lundi de cet organisme.

Ces travaux viendront compléter la vaste opération de remise à niveau de la salle de sports en question et pour laquelle un budget de 300 millions DA a été débloqué, souligne-t-on.

La remise à niveau du palais des sports, construit en 1960 et dont la dernière opération de ce genre remonte à 2002, porte sur la rénovation de la toiture, la façade et le salon d'honneur, l'aménagement extérieur, l'aménagement des vestiaires, des sanitaires, des bureaux, des buvettes et des cabines de presse, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et la climatisation, ainsi que le revêtement de l'aire de jeu et enfin la fourniture et la pose des gradins.

Cette infrastructure, dont la capacité d'accueil sera réduite de 5.000 à 3.000 places après la fin des travaux, abritera, lors des Jeux méditerranéens les compétitions de Basketball, Escrime et sports de combat, rappelle-t-on.

Les travaux de réhabilitation, qui ont débuté en septembre passé, dureront 15 mois, selon les affirmations des responsables du bureau d'études chargé de l'opération (BETMS) lors de la visite sur les lieux, du ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, en début de la semaine passée.