Madagascar: Droit au but - Chacun fait son métier et le rugby sera bien gardé !

Le problème du rugby à Madagascar revient au tapis après le passage éclair d'un émissaire de l'International Rugby Board, et également celui de la Confédération Africaine de Rugby. S'ils sont rentrés sans avoir pu résoudre quoique ce soit, c'est bien parce que la rencontre a donné lieu à un dialogue de sourds.

Tout simplement parce que ces hauts dirigeants du rugby mondial ont ausculté la présence du principal intéressé en l'occurrence, et c'est le cas de le dire le puissant président de la Ligue d'Analamanga, Andry Ravelojaona.

La solution de l'ovale malgache ne viendrait pas, c'est une certitude du président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala qui n'avait pratiquement pas voix au chapitre car il sait qu'il avait tort sinon le Conseil d'Etat ne lui aurait pas imposé de ne pas sanctionner Andry Ravelojaona. Comme on peut nullement faire appel à la décision du Conseil d'Etat, la messe était donc dite comme quoi, il fallait, qu'il le veuille ou non, composer avec la Ligue d'Analamanga.

Pourquoi Marcel Rakotomalala s'entête jusqu'ici dans sa démarche de suspendre Andry La Pie Ravelojaona alors qu'il n'a même pas toutes les cartes en main ? C'est peut-être que son entourage dont le célèbre Mamy Haga, son SG, lui met du bâton dans les roues, car l'idée de vouloir organiser le championnat d'Analamanga ne pouvait venir que des amis du président de Malagasy Rugby.

Partout dans le monde et a fortiori à Madagascar, une fédération ne cherche pas à organiser le championnat d'une ligue. Pire, on pourrait faire le tour des disciplines sportives, on ne verrait pas pareille ingérence. Mais là et au nez et à la barbe des instances internationales, Malagasy Rugby veut gérer le rugby tananarivien à sa guise.

Pourtant, les résultats d'un tel entêtement sont catastrophiques et ne serait-ce que sur le plan performances des équipes nationales. Les Makis ne sont plus, au propre comme au figuré, les mêmes. Car leurs éléments viennent seulement de quatre clubs notamment le FT Manjakaray, US Ankadifotsy, COSFA dans un degré moindre la Savonnerie Tropicale. Or et ce n'est plus un secret pour personne, que ces clubs restent dans le camp de Marcel Rakotomalala qui fait miroiter les compétitions au niveau de l'Océan Indien, alors qu'ils se prennent carrément en charge comme c'était le cas dernièrement où le FT Manjakaray a tout payé non seulement les 5000 euros de droit demandés par l'AROI, mais également celui du COSFA incluant l'établissement de 10 passeports pour les militaires. Vous parlez d'un développement ?