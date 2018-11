Algérie: La réconciliation nationale, un modèle à suivre pour l'instauration de la sécurité et la stabilité

La délégation malienne conduite par Ousmane Oumarou Sidibe, aura plusieurs activités en relation avec la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation nationale, les droits de l'homme ainsi que les modalités de prise en charge et de l'indemnisation des individus concernés par l'Accord de paix au Mali.

Evoquant le parcours historique de cette expérience notamment ce qui a trait aux aspects juridiques de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, la présidente du CNDH a mis en avant les efforts consentis par le chef de l'Etat pour exposer cette charte et sensibiliser les citoyens sur son importance et ce à travers ses différentes sorties sur le terrain et rencontres populaires.

