Sénégal: Lancement du site Sport Inter.tv - Mamadou Diagna Ndiaye élu l'homme de l'année

Le paysage médiatique sénégalais vient d'être élargi avec un nouveau site d'informations sportives dénommé Sport Inter. Créé par le journaliste sportif Mbaye Sène, le site a été lancé avant-hier samedi 10 novembre en présence de beaucoup d'autorités du sport de notre pays.

Par la même occasion, Mbaye Sène et son équipe ont élu le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), Mamadou Diagna Ndiaye, homme de l'année.

Ce, «après l'intense combat qu'il a abattu pour l'attribution de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse d'été en 2022 au Sénégal», soutient le président du groupe.

Empêché le président Ndiaye, s'est fait représenté par le secrétaire général du Cnoss, Seydina Diagne, El Hadji Amadou Dia Bâ et le président de la Fédération sénégalaise de judo, Babacar Matkhtar Wade.

Seydina Diagne a d'abord félicité le journaliste sportif pour le lancement de son site et pour le choix porté Mamadou Diagna Ndiaye. Ensuite, il est revenu sur la consécration du Sénégal qui sera le premier pays africain à organiser les Jeux olympiques de la jeunesse.

«Ce sera la première fois qu'on organise les Jo au Sénégal, en Afrique et on peut être fiers car près de 5 mille personnes vont participer à cette compétition et nous souhaitons que la presse qui est nos premiers partenaires, nous accompagne», a fait savoir Seydina Diagne.

Le directeur de la haute compétition, Souleymane Boun Daouda Diop de renchérir : «tous les acteurs du sport doivent relever le défi parce que tout le monde va nous regarder».

Souleymane Boun Daouda Diop n'a pas non plus manqué de magnifier le travail du journaliste Mbaye Sène. «Je vous vois participer au rayonnement du sport sénégalais et ce n'est pas surprenant que vous mettez en place un site qui va accompagner ce sport», dit-il.

Sport Inter est, en effet, une plateforme qui va toucher toutes les disciplines sportives. « Le but, c'est de toucher le maximum de personnes, de sénégalais dans un premier temps et d'aller aussi au delà de nos frontières.

C'est une plateforme qui devait voir le jour et je veux que tout le monde s'y implique» a fait savoir Mbaye Sène. Il promet de relever le défi du professionnalisme pour pouvoir contribuer au développement de notre pays avec la «création d'emplois».

Selon Mbaye Sène, Sport Inter est le fruit d'un projet mûri pendant presque 4 ou 5 ans. Au cours de la cérémonie de lancement du site, parents, amis et confrères du journaliste ont fait des témoignages en s'accordant tous sur le professionnalisme mais également sur l'humilité de Mbaye Sène. Bon vent !