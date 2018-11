Sénégal: Opérations nationales de sécurisation de la gendarmerie - Deux bandes de cambrioleurs arrêtées à Mbour et Kédougou

En outre, 53 moutons et 11 chèvres ont été saisis ainsi que 08 téléphones portables, 02 motos (de marque Apache et Bravo) et un montant de 4.128.700 francs CFA en argent liquide ».

Ils sont impliqués dans plusieurs vols à main armée dans les circonscriptions de Kédougou et Goudiry. Au moment de leur interpellation, ils ont été trouvés porteurs de 02 fusils AK 47, de 02 chargeurs, 76 munitions de calibre 7,62 emballés dans une toile et enterrés dans un trou.

Deux fusils de calibre 12, des munitions de même calibre, des armes blanches (haches, couteaux, coupe coupe) et divers matériels d'effraction (marteaux, burins,... ) ont été saisis et mis à la disposition des autorités judiciaires ».

Et de poursuivre : « Trois d'entre eux ont été interpellés par la brigade de Mbour avec le concours de l'unité de scanner mobile mise à contribution et de la Section de Recherche de Dakar.

« Pour Mbour, à la suite des investigations, les malfaiteurs ont avoué être impliqués dans les attaques à mains armées de la paroisse de Sandiara, d'un magasin à Joal Fadjouth et de plusieurs vols de moutons de race à Thiès et environs au courant des semaines passées », relève le texte en question.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.