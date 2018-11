Tunisie: L'expert du sifflet !

Aujourd'hui, on peut fêter la désignation de la ministre qui va, je pense, restructurer notre sport sur des… Plus »

Bref, Tessema et ses assistants se sont bien acquittés de leur tâche et ont contribué à la réussite de la finale. Pourvu que les autres arbitres africains suivent l'exemple !

Application stricte des règles. Excellente condition physique qui a fait qu'il a été proche de toutes les actions. Maîtrise et manifestations langagières et gestuelles qui lèvent l'incertitude sur ses décisions. L'éthiopien a montré de la confiance, du calme et surtout de la fermeté. Il s'est notamment fait remarquer par sa coordination impeccable avec ses assistants. Le tout avec le sourire et la bonne humeur. Il faut dire aussi que Tessema était épaulé par des assistants concentrés et vigilants.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.