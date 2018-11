Tunisie: «Recours au plan B» - «Une bien maigre budgétisation»

Ainsi,elle est parvenue avec l'aide du champion du monde marocain Hichem El Garrouje à conclure une opération avec l'entraîneur marocain Abdelkader Kada pour qu'il veille au Maroc selon un planning bien déterminé aux destinées de quatre athlètes aux talents prometteurs et qui pourraient aspirer à des médailles aux Jeux olympiques 2020. Ils sont Riadh Chennini (800 m), Abessalem Laâyouni (1.500 m), Skander Jinaoui (1.500 m) et Mohamed Amine Jinaoui (3.000 m steeple).

«De son côté, la direction technique de la FTA n'est pas restée les bras croisés. Et en raison de l'insuffisance du budget qui lui est alloué, elle n'a pas cessé de chercher des solutions pour assurer une préparation adéquate aux athlètes de l'élite en vue des grandes compétitions telles que le championnat du monde et les jeux olympiques.

