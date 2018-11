Tunisie: Imprudent et mal venu

Au terme de cette rencontre et quelle que soit l'issue à laquelle elle aboutira, on prendra rendez-vous pour la prochaine.

Et cela continuera ainsi, tout au long de ce séjour et au-delà.

La meilleure réponse est venue à cet entraîneur, habitué sans doute à d'autres comportements dans des pays où ces demandes ont cours, par la bouche du secrétaire général de l'Espérance, équipe hôte, que de celle de son Excellence l'ambassadeur égyptien qui a rendu hommage à l'accueil, aux facilités et à la fluidité de toutes les opérations de police et de douane.

Comment un entraîneur, censé être au service d'un club qui possède ses responsables et son porte-parole se permet-il de demander à son ambassade de le protéger, alors qu'il est membre d'une délégation officielle qui sera automatiquement prise en charge avec tout le respect que l'on doit à des adversaires, mais néanmoins hôtes et amis ?

