Tunisie: Quand la presse argentine parle de l'EST!

Aujourd'hui, on peut fêter la désignation de la ministre qui va, je pense, restructurer notre sport sur des… Plus »

De son côté, Haythem Jouini a déclaré que les joueurs ont tout donné dans ce match et que l'injustice vécue au stade Borj Al Arab lors de la finale aller les a motivés. Selon Jouini, l'équipe a fait une mauvaise entame mais les joueurs ont commencé progressivement à retrouver leur jeu et le déclic s'est produit à la fin de la première période avec le but de Saâd Bguir qui a libéré les « Sang et Or ».

Le latéral droit de l'Espérance Sportive de Tunis, Sameh Derbali a déclaré qu'il dédie le titre africain aux supporters de l'EST qui ont soutenu le club. Il a considéré que Saâd Bguir comme l'homme du match puisqu'il a montré la voie à l'équipe. Il a ajouté que Mouine Chaâbani n'était pas satisfait du rendement de l'équipe pendant la 1e demi-heure. Sameh Derbali a souligné que le scénario du premier but a permis aux joueurs d'entamer la seconde période dans les meilleures conditions.

Azaro avait été suspendu par la CAF, pour deux matchs après avoir déchiré son maillot lors du match aller d'El Ahly contre l'EST, faisant fi d'avoir été agressé par un joueur de l'EST. Son geste n'a pas échappé à la caméra, ce qui lui a valu une suspension de deux matchs

Sitôt la C1 bouclée, plusieurs techniciens de la place n'ont pas manqué de rappeler l'EST au bon souvenir de leur dernière participation au Mondial des clubs. En clair, l'Espérance doit retenir la leçon de son élimination précoce face à Al Sodd et se qualifier au moins au dernier carré de la compétition qui se déroulera en décembre prochain aux Emirats.

Les Argentins pensent ainsi que l'EST va gagner son match des quarts de finale face au vainqueur du match entre Al Aïn et Team Wellington.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.