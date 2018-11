Tunisie: Le CS Chebba prend le large !

Chebba a de nouveau frappé fort suite à des buts de Mohamed Aloui (doublé) et Amine Ben Abdallah. Le SAMB a retrouvé le sourire grâce un doublé de Mohamed Béjaoui. Et, enfin, Marouane Trad a libéré le Sporting Club de Ben Arous face à Jébéniana.

Jendouba, à son tour, a rugi suite à des réalisations de Aymen Amdouni et Wajdi Mejri et Hosni Abidi.

En banlieue nord, l'ASM a consolidé sa position grâce à Bilel Lahdhiri et Aymen Amri. L'ESJ a sauvé l'honneur par Bassem Boussiidi. Dans le groupe B, Kasserine s'est baladé suite à des buts de Rami Tahi (doublé), Saber Trabelsi et Khalil Jelassi.

Le leader s'est ainsi imposé loin de ses bases, au Stade Bouali Lahouar de Hammam-Sousse. Au final, le CSC prend le large au classement ! Jendouba Sport, à son tour, n'a pas raté l'occasion de rejoindre le milieu du tableau. Trois classes au-dessus, les Nordistes ont battu les insulaires de l'OCK (3-0). Ces derniers n'arrivent pas à tenir la cadence endiablée de la D2. Enfin, l'ASK a forcément mangé du lion le week-end passé. Kasserine a ainsi corrigé l'OSB (4-0) ! Sans commentaires ! Pour revenir aux faits saillants de cette journée, les Cigognes ont « craché le feu » grâce à des buts de Zoubaier Darragi (auteur d'un doublé) , Houcine Ben Yahia et Slim Jedaied. Lors de ce match ouvert et plaisant, Soliman a entretenu l'espoir par Mohamed Amine Ben Hamida et l'incontournable Walid Dhahri sur penalty. L'Esperance de Zarzis a, quant à elle, marqué suite à des réalisations de Achraf Ben Dhiaf et Riadh Souilmi.

Quant au SRS, il a payé le prix fort du réveil tonitruant du cendrillon, Siliana. Grâce à ce succès glané hors des bases, l'USS bondit au classement et atteint le ventre mou de la hiérarchie. Rien ne va plus par contre pour le Sfax RS qui figure à l'avant-dernière place.

