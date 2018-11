Tunisie: Pas très convaincant !

ESS : Krir, Hannanchi, Bedoui, Ben Aziza, Boughattas, Abderrazak(Raddaoui), Ben Amor, Aouadhi, Belarbi(Trablelsi), Chermiti(Marai), Akaichi.

ESM : Rebai, Ben Salem, Timoumi, Abbes, Ben Salah, Mhamedi, Junior, Lezez (Hkimi puis Diarra), Baccouche, Junior, Alaa Abbes.

Leekens n'a pas changé son plan de jeu préféré, le 3, 5, 2 mais a lancé Krir à la place de Bedri. Akaichi a été associé à Chermiti en attaque face à une ESM qui a opté pour un dispositif prudent où Meniaoui et Baccouche emmenaient l'attaque. Le match n'a pas tardé à livrer un scénario attendu : l'ESS qui faisait le jeu et l'ESM qui s'appliquait dans sa zone cherchant de temps à autre quelques contres. Les Etoilés, pendant la première mi-temps, ont été beaucoup plus actifs à gauche qu'à droite. Un tir anodin de Ben Amor à la 11', puis un tir fort mais imprécis de Belarbi qui n'a pas inquiété Rebai. C'était Bedoui alors qui a eu la première occasion sérieuse du match. A la 22', il dribble Abbes mais son tir est dévié par Rebai. L'ESS monte en régime pour ouvrir le score à la 35'. Après la volée de Chermiti à la 33', le même joueur, et d'un tir du pied droit, loge la balle dans le coin. Un but mérité pour une entreprenante Etoile qui n'a pas, en revanche, varié ses manœuvres. L'ESM ? Elle n'a pas réussi ses transitions et s'est contentée de perdre la balle avec un décalage de vitesse indiscutable en faveur des Etoilés. Le rythme n'a pas changé au courant de ce match avec des Etoilés qui cherchaient à marquer et des visiteurs qui n'avaient pas les moyens pour aller transpercer la défense de Metlaoui. Ce n'est qu'à la 60' qu'on a vu enfin l'ESM créer le danger sur un beau tir de Junior qui heurta la transversale. Les Etoilés ont eu chaud. Ils devaient alors céder un peu le terrain aux visiteurs qui reprenaient confiance en leurs moyens. Un tir de Abbes à la 64' arrêté de justesse par Krir puis une aubaine pour Ben Salah une minute plus tard, l'ESM a changé le cours du match mais sans parvenir à égaliser.

Gestion

L'ESS n'était pas très brillante hier. Elle a su gérer sa supériorité mais en étant peu régulière et pas bien précise dans les 16 mètres. Les visiteurs n'ont pas été si saillants, alors que les étoilés, renforcés par Marai, cherchaient à doubler la marque en jouant la carte des incursions sur les deux côtés.

Marai (80') a tiré très loin (déséquilibré) et une ESS qui n'a pas trouvé la faille dans la défense sudiste. Par contre, l'ESM aurait pu créer la surprise après un tir dangereux de Baccouche 85' et une tête astucieuse de Abbes vers la fin. L'ESS a gagné mais n'a pas convaincu du tout.

C'est une équipe qui ne produit pas assez de volume, et pouvait payer cher cela hier devant un adversaire qui a joué le tout pour le tout. Trois points et pas plus ! Le public étoilé est resté sur sa faim hier.