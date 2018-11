Tunisie: «Pensez aux jeunes...»

Aujourd'hui, on peut fêter la désignation de la ministre qui va, je pense, restructurer notre sport sur des… Plus »

Après l'âge de 14 ans, on peut penser à les encadrer pour avoir plus de responsabilités et des résultats. On est en train de tuer le don. A mon avis, il est urgent de recycler ce secteur qui n'a cessé de chuter. Il faut aussi penser aux infrastructures sportives.

Le sport, en tant que vecteur de mobilisation, devrait avoir beaucoup plus d'importance comme dans les autres pays. Avec la nouvelle ministre, qui est déjà doctoresse, je pense qu'elle a assez de qualités pour mettre en évidence la pratique du sport et le social. Le chantier doit s'intéresser aux jeunes de 6 à 14 ans pour les inciter à pratiquer le sport sans les bloquer par les résultats immédiats qui dénaturent les qualités de nos enfants.

