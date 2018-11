Tunisie: Du piquant sur les étals

Comme pour les précédentes éditions, le premier jour du festival a coïncidé avec le vendredi, jour du souk hebdomadaire de Nabeul où les producteurs de piment et d'épices viennent vendre leurs produits.

Les artisans étaient au rendez-vous non seulement pour vendre de l'harissa traditionnelle, mais aussi d'autres à base de piment tels que l'harissa à la vapeur, la «slata méchouia» (une sorte de chutney de piments, de tomates et d'ails grillés-ndlr), le «felfel mdechech» (piment séché et concassé-ndlr), le paprika, etc.

«Cette fête est une occasion pour les amateurs de sauces piquantes et d'harissa de faire leurs emplettes de ses étalages parfumés et colorés», a précisé le responsable de communication de l'Asvn, M. Mohamed Rached Khayati.

Cueilli à la main à partir de la mi-août, le piment est trié pour éliminer la récolte abîmée. Si une partie de la production est utilisée fraîche pour la préparation de purée (harissa à la vapeur), coulis ou sauces, la grande partie des piments séchés est commercialisée sous forme de guirlandes de piments rouges qui nous rappellent les beaux colliers de corail.

«Un savoir-faire transmis de génération en génération»

«La production de l'harissa est basée sur un savoir-faire transmis de génération en génération que j'ai hérité de mes anciens voisins de confession juive. En effet, la transformation traditionnelle demande beaucoup de travail (encodage, séchage long au soleil et enfin broyage).Le piment acquiert sa puissance aromatique lors du séchage qui décuple sa saveur. Mais le secret d'une bonne harissa réside dans la qualité des condiments utilisés : carvi, coriandre et surtout beaucoup d'ail», fait savoir M. Imed Attig, artisan d'harissa.

De son côté, le vice-président de l'Atpac, chef Rafik Tlatli, a rappelé que le premier but des professionnels des métiers de bouche est de mettre en valeur notre produit phare de la ville de Nabeul, l'harissa, qui existe depuis des décennies.

«On veut montrer aux jeunes comment est faite l'harissa maison à travers des ateliers vivants. Comment on la mange. Les bienfaits et les propriétés de l'harissa», a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de l'internationalisation de cette fête, chef Rafik Tlatli a rappelé les difficultés rencontrées après les inondations du 22 septembre 2018 à Nabeul.

«On a déjà fait appel à des chefs internationaux lors de la deuxième édition. Malheureusement, le report de notre événement suite aux pluies torrentielles nous a empêchés d'organiser la venue de professionnels étrangers. On allait recevoir un groupe de la Fête du Piment d'Espelette, de Roumanie et de Hongrie», a-t-il renchéri.

Outre les expositions de produits artisanaux et les séances de «cooking show», de «carving» (sculpture sur fruits et légumes-ndlr) et de dégustation de plats à base de piments et d'harissa concoctés par les membres de l'Atpac, les organisateurs ont également donné une dimension artistique à cet événement culinaire en faisant appel à des troupes de musique folklorique («tabbel») et en programmant un spectacle de «malouf», avant-hier, avec la troupe «Awled Mzali» de Monastir (entrée payante : prix symbolique 5 dinars ) et une vente aux enchères de tableaux peints par les étudiants de l'Institut supérieur des beaux-arts de Nabeul (Isban), ainsi que trois conférences scientifiques : «Epices et santé en Tunisie» (par Dr Abdelmajid Abid, médecin en nutrition), «Traditions culinaires et société d'aujourd'hui» (par Pr Abdelhamid Abidi, sociologue) et «L'Harissa à travers les temps» (par Pr Anouar Marzouki, historien).

L'harissa tunisienne aux portes du PCI de l'Unesco

Concernant le dossier de la candidature de l'harissa tunisienne pour l'inscrire dans la liste du patrimoine culturel immatériel (PCI) de l'Unesco, chef Rafik. Tlatli appuie l'initiative du groupement des industries de conserves alimentaires (Gica) pour protéger l'appellation de l'harissa qui, selon lui, ne peut être que tunisienne.

Nous apprenons aussi que le Gica a fait appel à l'expertise du Pr Anouar Marzouki, historien et membre de l'Association pour le sauvegarde de la ville de Nabeul afin de prendre en charge le volet historique de l'harissa pour donner plus de chances à cette candidature.

D'ailleurs, selon le site de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), les Etats sont appelés à soumettre --via le ministère de la Culture-- une proposition bien détaillée, en expliquant pourquoi elle devrait être prise en compte et inscrite au registre des bonnes pratiques de sauvegarde. «Le programme, le projet ou l'activité réunit des expériences qui sont susceptibles d'être évaluées sur leurs résultats», souligne un des critères. Ou encore: «Le programme, le projet ou l'activité peut servir de modèle».

Néanmoins, malgré la richesse de notre patrimoine culturel immatériel, la Tunisie n'a pas encore réussi à inscrire un de nos expressions et pratiques culturelles sur la liste de l'Unesco. Or, qu'il y a plus de onze ans, l'Etat tunisien a ratifié la convention de 2003 de l'Unesco sur le patrimoine culturel immatériel (PCI).

Toutefois, il reste à signaler que l'ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Ghazi Gherairi, a, déjà, déposé, le 31 mars 2017, le dossier d'inscription de la poterie de Sejnane après du comité ad hoc de l'agence onusienne.

La commission du PCI donnera un avis qui sera validé par le Comité intergouvernemental de l'Unesco en décembre 2018. Si le dossier de la porterie de Sejnane a toutes ses chances d'aboutir, on ne peut que croiser les doigts pour celui de l'harissa.