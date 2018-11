Tunisie: «La grève générale dans la fonction publique est toujours à l'ordre du jour»

Taboubi a rappelé que la grève décidée dans la fonction publique est un droit constitutionnel pour défendre les acquis et droits des adhérents de la centrale syndicale relevant de la fonction publique dont le pouvoir d'achat est qualifié de lamentable à cause des salaires inadéquats. Le secrétaire général de la centrale syndicale a souhaité à cette occasion trouver les solutions appropriées au cours de la semaine prochaine pour éviter toutes tensions sociales. Le bureau exécutif de l'Union devait examiner hier trois axes principaux dont la sélection de 35 représentants de l'Ugtt au conseil national du dialogue social, prévu le 27 novembre, a annoncé Taboubi.

