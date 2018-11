Tunisie: Maintenir la cadence...

Deuxième attente, l'équipe de Tunisie doit préparer l'avenir et l'après-Mondial.

C'est-à-dire que l'on pense à préparer la relève, d'autant que la moyenne d'âge est élevée pour les équipiers de Chennoufi. Et quand on voit la liste des convoqués pour ce stage préparatoire, on trouve seulement deux jeunes qui peuvent constituer une relève, à savoir Saâda et Hajri. Et vu l'attitude de Palma, il serait difficile de voir un jeune prendre une place dans la liste des 12 en Angola. Pour un tournoi pareil, il serait beaucoup plus intéressant de convoquer le maximum d'espoirs et de les intégrer doucement. On a l'impression que Palma ne pense pas trop à l'avenir et qu'il ne prépare pas la relève. Des joueurs comme Racyle, Jaouadi et Dhif, retenus dans la sélection U23, ont besoin de jouer le plus grand nombre de matches en sélection A. Pour le moment, Palma a retenu 15 joueurs avec la présence de l'ossature dure et de ses lieutenants comme Ben Romdhane, Selimène, El Mabrouk, H'didane et Kenioua.

A noter aussi le retour de Trimech, un joueur intérieur revenu à l'USM et qui peut être utile en défense. Mais comme on l'a dit, les 12 qui vont partir en Angola sont pratiquement connus. Les entraînements de la sélection vont se dérouler deux fois par jour.

Coupe de la Ftbb : les résultats

Profitant de la trêve du championnat, on a programmé les matches de la Coupe de la Ftbb. La première journée a vu la JSK dominer largement une USM amputée des services de ses internationaux et gagner sur le score de 85-63. Dans les autres matches, le CA a gagné en déplacement à Bizerte contre le CAB 54-41, l'ASH l'a emporté devant le SN 57-43 et l'ESG a battu facilement EZS 83-62. C'était une bonne occasion pour tourner l'effectif et meubler la trêve. L'enjeu n'était pas colossal pour toutes les équipes.

La sélection U23 gagne

La sélection des moins de 23 ans, composée de joueurs de talent qui jouent régulièrement en championnat avec leurs clubs, a battu EZS 80-66. C'est une tradition dictée par Palma qui veut que les joueurs internationaux jouent le maximum de matches, en partie contre des clubs de la Nationale A. Les matches sont programmés en milieu de semaine, mais techniquement, ce n'est pas cette qualité de compétition qui va apporter le plus aux talents internationaux.