Tunisie: Le patrimoine artisanal, culturel et culinaire à l'honneur

Cette année, le Mouled sera célébrée le 20 novembre dans une ambiance de ferveur et de piété. Et c'est dans ce contexte que les membres de l'Association du Mouled et de la célébration de l'anniversaire du Prophète Mohamed présidée par Ali Ben Saïd ont organisé une conférence de presse relative aux différentes manifestations qui auront un impact positif sur la dynamique de la région et qui donneront un nouveau souffle à la vie socioéconomique, tout en mettant en valeur les potentialités culturelles et touristiques de Kairouan.

Parmi ces activités, on pourrait évoquer la journée d'animation et de promotion du patrimoine artisanal, culturel et culinaire propre au gouvernorat de Kairouan et qui sera organisée le 12 novembre, au centre-ville de Tunis et qui sera en quelque sorte un avant-goût festif anticipant sur l'organisation de la IIe session du festival du Mouled prévue du 15 au 21 novembre.

Le fait d'aller du régional au national permettra sans aucun doute de mieux valoriser le patrimoine kairouanais.

Et parmi les manifestations prévues, l'on peut citer les concours de psalmodie du Coran et de chants liturgiques, l'animation quotidienne de tous les quartiers de la ville à l'aide de troupes folkloriques, d'expositions de photos et d'arts plastiques, de galas musicaux, de compétitions culturelles et sportives, le Festival national du chant soufi, préparation de l'assida traditionnelle au milieu de l'esplanade Abi Zamaâ El Balaoui afin de la faire déguster à tous les visiteurs et, enfin, la 45e session de la Conférence islamique organisée par le ministère des Affaires religieuses (du 17 au 18 novembre) avec la présence d'un grand nombre d'universitaires, d'imams, de prédicateurs et de chercheurs de Tunisie et de l'étranger.

Par ailleurs, des cérémonies de circoncision seront organisées gratuitement au mausolée du Barbier au profit d'enfants nécessiteux et une foire sera organisée à l'esplanade Aouled Farhane du 14 au 20 novembre qui permettra de mettre en valeur les produits de l'artisanat kairounais dont les ustensiles et articles de décoration en cuivre, des bijoux de fantaisie, des tapis, des mergoums, des klims ainsi que des produits du terroir (bsissa, makroudh, huiles biologiques, miel, sorgho, etc.), le tout sera clôturé par la cérémonie officielle qui aura lieu la veille du Mouled à la mosquée Okba et qui sera marquée par des conférences relatives à la Sira du Prophète en présence de personnalités politiques.