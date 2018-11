Tunisie: Une belle leçon de football !

Saâd Bguir, qu'on a cru perdre à jamais, s'est soudainement réveillé de sa longue torpeur au grand plaisir des 60.0000 supporters présents sur les gradins de l'Olympique de Radès.

Une enceinte de Radès pleine à craquer comme un œuf : on n'avait jamais vu ça depuis le 14-Janvier 2011 à cause de la situation sécuritaire du pays. Mais les Tunisiens l'ont fait. Supporters «sang et or» et forces de l'ordre ont, eux aussi, fait le match qu'il fallait. Pas de heurtes inutiles et un comportement exemplaire à tous les niveaux.

Quand les Tunisiens le veulent, ils peuvent se montrer exemplaires à tous les niveaux. Sur les gradins, comme sur le terrain, nous avons assisté à une belle soirée footballistique qui a fait vibrer tous le pays, du nord au sud. De Bizerte à Ben Guerdane, tous les Tunisiens étaient scotchés à leurs téléviseurs attendant les buts de la délivrance après l'ouverture du score de Bguir. Il fallait ajouter un second but et ne pas en encaisser pour aspirer remporter le trophée.

Après la pause, le même Saâd Bguir est revenu à la charge, neuf minutes à peine après la reprise des débats pour signer un deuxième but nécessaire pour aspirer enfin à rêver du titre continental. Sauf que ce n'était pas encore fini.

Badri, le dynamiteur !

S'il y a un joueur qui a été le plus régulier ces deux dernières années, c'est bel et bien Anis Badri. Fidèle à lui-même, il ne s'est pas contenté de donner la passe à Sameh Debali pour servir sur un plateau Saâd Bguir, mais est monté au premier front pour tripler la mise. Un but assassin à la 86' qui a mis à nu les limites de la formation cairote qui a préféré se replier dans sa moitié du terrain avec l'espoir que Shenawy garde ses filets vierges. La ligne d'attaque, privée de Walid Azaro et ne pouvant compter que sur l'expérience de Walid Soliman, était au bout d'idées.

Bref, Al Ahly du Caire n'avait pas suffisamment d'arguments pour rivaliser avec une Espérance de Tunis beaucoup plus forte.

En somme, l'Espérance Sportive de Tunis a donné une belle leçon de football à son rival cairote en le battant à la régulière sans avoir recours à des pratiques malsaines.

Le bus transportant la délégation du Ahly du Caire n'a pas été bloqué à l'entrée du Stade olympique de Radès pendant une vingtaine de minutes comme l'ont fait les Ahlaouis avec le bus de la délégation «sang et or» une semaine plutôt aux abords du Stade Borj Al Arab en Alexandrie.

Pour mettre la balle dans les filets de Shenawy, Sâad Bguir et Anis Badri n'ont pas eu besoin non plus de deux penalties imaginaires. A ce propos, il faut saluer l'attitude exemplaire de l'arbitre de la finale retour, l'Ethiopien Bamlak Tessema.

La jeunesse récompensée

Un petit mot enfin à l'égard du jeune entraîneur de l'EST, Mouine Chaâbani. Il a réussi le pari de mener à bon port l'équipe, alors que des techniciens plus chevronnés ont échoué avant lui.

La jeunesse a été donc récompensée et pas seulement l'entraîneur en chef et son adjoint, Majdi Traoui, qui lui aussi débute sa carrière d'entraîneur. Des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Afrique et qui, à un moment donné, on a douté de leur capacité à aller jusqu'au bout de cette Ligue des champions, ont réussi à relever le défi. Nous citerons entre autres Mohamed Amine Meskini, Houcine Rabiaa et Bilel Mejri.

Bravo à tous les joueurs, le staff technique et médical, les dirigeants et en particulier les hommes de l'ombre qui travaillent dans la direction du Parc Hassen-Belkhodja pour ce sacre amplement mérité.