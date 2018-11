Tunisie: Et vint le jour de gloire !

«Jamais deux sans trois», dit le dicton, l'EST l'aura appliqué à la lettre le vendredi 9 novembre 2018 au stade olympique de Radès face à Al Ahly en finale retour de la Ligue des champions. Les «Sang et Or» n'ont jamais vraiment tremblé face aux Egyptiens du club ahlaoui et en s'imposant par un net 3-0. Ils sont allés chercher leur troisième titre continental en faisant de leur entraîneur le premier jeune technicien de l'histoire à réussir cet exploit.

Il est vrai que l'actuel bureau directeur présidé par Hamdi Meddeb a consenti un effort considérable pour mettre à la disposition du staff technique un effectif bien étoffé. Il a été suffisant, puisque le ménagement humain et footballistique de ce contingent a été cohérent et compétitif de la part du staff technique. Mouine Chaâbani et Mejdi Traoui, ce duo est arrivé en un laps de temps à mettre en relief sa touche technico-tactique et à conférer à son équipe un véritable label de jeu en adéquation avec la richesse et la qualité du groupe mis à sa disposition.

La preuve, l'ensemble a presque surclassé ses adversaires (le CSHL en Ligue 1, le club angolais de Primeiro de Agosto et Al Ahly en finale retour), à l'exception de la finale aller où l'arbitre algérien a sifflé deux penaltys inexistants. Il a rendu à chaque fois une bonne copie convaincante. Il faut bien souligner que les Sang et Or ont bloqué l'entrejeu adverse lors du match aller en Egypte. Les Egyptiens étaient obligés de passer cette zone par des passes en profondeur vers Azzaro et Walid Slimane, cette défaillance a été bien exploitée par les camarades de Chamman pour dominer un ensemble ahlaoui, mal au point. Il a fallu l'aide de l'arbitre algérien pour sauver les meubles.

Après les suspensions injustifiées de Kom et de Dhaouadi, Mouine Chaâbani a fait des réajustements technico-tactiques en incorporant Yacoubi, Ben Mohamed et Bguir, ce trio a été à la hauteur de l'évènement en aidant son équipe à marquer deux buts. Tout au long du match, l'entraîneur sang et or a su instaurer une discipline tactique.

La détresse ahlaoui

La première mi-temps a été assez fade, surtout que les deux équipes ont été assez attentives, les Sang et Or ont été patients dans leurs manœuvres en optant pour l'attaque placée, et ce, pour que les trois compartiments soient proches. Cette tactique a bloqué le jeu égyptien parce qu'il pense que son adversaire va laisser des espaces.

Rien n'y fit. Les Sang et Or ont eu les meilleures opportunités pour mener des attaques. De son côté, Al Ahly a tourné en rond parce qu'il n'a pas eu le rendement escompté. Et à la 45', Coulibaly sert Khenissi qui a eu l'opportunité de passer la balle au sein de la défense ahlaouie à Bguir qui n'a trouvé aucune peine pour ouvrir le score pour son équipe, au grand bonheur des 60 mille supporters sang et or.

En face, le club égyptien ne propose presque rien dans le jeu.

A la reprise, l'EST a fait une démonstration en multipliant les incursions menées par Blaïli, Badri, Chaâlali et Bguir. Ce quatuor a mis à nu des défaillances collectives d'Al Ahly. Et après une attaque fort bien menée sur le côté droit, Derbali centre à la perfection vers Bguir, qui de la tête a assommé les protégés de Patrice Carteron. A 2-0, les chances de remporter le titre se sont envolées face à la volonté de vaincre des camarades de Chammam. Avec 4-2-4 et 4-3-2-1, les Sang et Or ont donné une leçon de football à un ensemble ahlaoui limité techniquement et tactiquement.

Les Sang et Or n'ont pas relâché leur pressing et sont restés dans la constante agressivité, maîtrisée bien sûr. Ils avaient littéralement confisqué la balle aux camarades de Walid Slimane et ont enchaîné les combinaisons de grande qualité avec plusieurs occasions à la clé avec deux buts marqués. Et à la fin du match, Anis Badri -- enfin efficace -- a réussi à marquer le 3e but pour l'EST, synonyme d'une consécration continentale.

Les protégés de Chaâbani ont prouvé à Radès qu'ils savaient se sublimer.