Tunisie: «Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes»

interview

Nous sommes très contents, c'était notre objectif. Nous avons beaucoup travaillé et souffert pour arriver en finale qui a été pour nous très compliquée.

Face à Al Ahly, ce fut deux matches très durs mais nous sommes arrivés à l'avoir ce trophée tant désiré depuis 2011, on a fait tout notre possible pour faire gagner l'EST sans penser à faire l'histoire, seulement à jouer et à gagner.

Nous avons été meilleurs sur les deux matches face aux Egyptiens.

Pour vous, ce fut aussi une consécration personnelle ?

Oui, ça a été une période un peu délicate. Ça a secoué un peu, comme on dit.

Mais oublions le passé et pensons au présent et à l'avenir. Il a fallu se remettre au travail afin d'éviter toute récidive. En finale, j'étais motivé pour honorer ma place comme titulaire.

Parlons de la relation avec la Ligue des champions. Que représente cette compétition pour le club et ses supporters ?

Il y a quelque chose de spécial avec la Ligue des champions. C'est lié à l'histoire du club avec cette joute. Et cela inclut les supporters, elle a une énorme importance pour eux. Notre club est celui qui a remporté le plus la Ligue des champions et aussi qui s'est qualifié plusieurs fois en finale.

C'est donc une compétition importante pour nous, pour Hamdi Meddeb et aussi pour les dirigeants et le staff.

Cela entraîne une pression plus élevée sur l'équipe ou, au contraire, l'Espérance se sent comme à la maison dans cette Ligue des champions ?

C'est une compétition très difficile et dans laquelle il y a beaucoup de pression. Pour atteindre la finale, il faut travailler énormément car la concurrence est très forte. Au niveau de l'intensité et de l'engagement, c'est une joute très dure. La pression est toujours là.

Même si nous sommes arrivés plusieurs fois en finale, cela ne signifie pas que c'est une compétition facile.

Comment jugez-vous la saison de l'Espérance dans cette édition de Ligue des champions et son évolution ?

Nous avons réalisé une grande compétition, en nous améliorant match après match. Nous avons eu des moments difficiles en championnat national et en coupe arabe, mais nous sommes très consistants en Ligue des champions. C'est ce qu'il faut. Il faut être conscient que dans les grandes compétitions, il faut être bon à chaque match. C'est ce que nous avons fait sur notre chemin jusqu'à la finale face à Al Ahly. Nous avons éliminé Horya Conakry, l'Etoile et Primeiro de Agosto, ça n'a pas été facile, mais nous avons été capables d'avancer.

Quel type de défi avez-vous attendu en vous mesurant à Al-Ahly ?

C'est peut-être la finale la plus dure que nous ayons eu. Al-Ahly a bien joué et a éliminé de grandes équipes. C'est une équipe expérimentée et qui sait aborder ces rendez-vous.

Il a fallu être meilleur que les Egyptiens, à tous les niveaux, pas seulement physiquement. Nous avons su les bloquer en deux matches en dépit de notre défaite étriquée et imméritée.

Vous avez l'opportunité de remporter la Ligue des champions pour la 3e fois, qu'est-ce que cela signifie sur le plan personnel ?

Je pense que nous avons remporté cette finale pour la 3e fois pour fêter comme il se doit le centenaire du doyen des clubs tunisiens. Nous avons été sous pression et nous avons démontré que nous sommes les plus forts d'Afrique. Battre Al-Ahly par un tel score n'est pas à la portée de tout le monde.

Ce fut une saison pleine de consécrations...

C'est vrai qu'avec ce groupe de joueurs exceptionnels, l'Espérance est condamnée à jouer tous les titres. Ainsi, nous avons eu l'honneur d'additionner trois titres en une seule saison : le titre national, la coupe arabe et la coupe d'Afrique.

Et maintenant ?

Nous allons reprendre le chemin des entraînements le plus vite possible et ce pour jouer nos matches retard et en même temps nous préparer à la prochaine coupe du monde des clubs champions prévue à Dubaï. A nous d'être à la hauteur de l'événement et de représenter le football tunisien dans de bonnes conditions physiques et techniques.