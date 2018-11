Tunisie: Bguir, hors catégorie

Face à Al Ahly, dans ce qui s'annonçait comme une finale retour ultra-fermée entre les deux équipes les plus fortes défensivement de cette compétition continentale, l'Espérance a rapidement marqué son territoire. Et l'éternel remplaçant du club de Bab Souika, pour son manque supposé de persévérance et de clairvoyance, a confirmé, de son côté, une Ligue des champions de très grande facture.

Une performance contre Al Ahly qui le fait entrer définitivement dans les annales, entre son but impressionnant de la tête, après un centre précis de Derbali, et son amour de tir enroulé de la gauche à la 46' de la première mi-temps, après une ouverture de grande classe de Khénissi, le milieu de terrain espérantiste Bguir a assumé seul le rôle du héros de cette finale retour de la Ligue des champions, malgré la présence de plusieurs vedettes égyptiennes d'Al Ahly. Les «Sang et Or» avaient moins de facilité à faire remonter leur bloc. Les appels et le pressing de Bguir, pas toujours visibles sur un écran de télévision sont de toute première importance dans le jeu prôné par Mouîne Chaâbani. Un jeu fait de discipline, d'effort et de solidarité. Ce qui, encore une fois, a symbolisé le sauveur, en plus de deux buts ultra-décisifs dans une finale de la Ligue des champions où certains s'étonnent de sa technique.

Une nouvelle preuve, s'il en fallait encore une, du privilège dont jouissent les supporters «sang et or» aujourd'hui avec un joueur polyvalent et décisif. Malheureusement pour l'EST, Bguir est sorti sur blessure. Mais l'EST a redécouvert un joueur qui a toujours travaillé et cravaché dur pour aider ses coéquipiers à surmonter les obstacles.

Bguir a été toujours décisif.