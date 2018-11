Tunisie: Un palmarès-surprise

La cérémonie s'est déroulée avec un discours de Néjib Ayed, directeur des JCC de cette année. Des intermèdes musicaux ont rythmé la cérémonie et des invités triés sur le volet bien installés et excités à l'idée de découvrir les vainqueurs de cette édition marquée par la compétitivité rude certes, mais par également une succession de déceptions.

Les heureux gagnants

44 films de fiction et documentaires, entre courts et longs métrages ont été en compétition officielle. La surprise de la soirée pour le public était le Tanit d'Or décerné en compétition officielle longs-métrages fiction au film tunisien «Fatwa» de Mahmoud Ben Mahmoud. Ce dernier concourait entre autres à côté de Mohamed Ben Attia, réalisateur de «Weldi» et Nejib Belkadhi avec «Regarde-moi». L'Egyptien «Yomeddine» d'Abu Bakr Shawky a reçu le prix d'Argent, et «Le voyage inachevé» de Joud Said, celui de Bronze. Ce dernier film a reçu le prix de la meilleure image et le prix du public également. Le prix principal a fait réagir de nombreux internautes perplexes et continue à faire jaser de nombreux cinéphiles.

Le prix de la meilleure musique a été attribué au film kenyan coloré «Rafiki» de Wanuri Kahiu, qui a marqué positivement les esprits grâce à la thématique taboue qu'il traite. L'œuvre met en scène une histoire d'amour entre deux filles Kenyanes que tout oppose et sépare mais qui luttent pour une meilleure existence à deux, seules contre tous. «Samantha Mugatsia» a d'ailleurs également reçu le prix de la meilleure actrice. Ahmed Hafiane, acteur principal du film «Fatwa» a aussi été élu meilleur acteur. Deux mentions spéciales se sont distinguées et qui sont le Franco-Marocain «Sofia» de Meryem Ben M'barek et du Congolais «Maki'la» de Machérie Ekwa Bahango.

Les courts métrages ont pour la plupart été mitigés, cette année, néanmoins, les lauréats le méritent bien : Le tunisien «Brotherhood» de Meryem Joobeur a reçu le Tanit d'Or du meilleur court métrage. Le Tanit d'argent est remporté par le Béninois Kelley Kali avec son film «Lalo's House», alors que Nidhal Guiga remporte le Tanit de Bronze pour «Astra». Une mention spéciale a été donnée à Chamakh Bouslama pour son court «le fleuriste». Pour les documentaires, «Amal» de Mohamed Siam est l'heureux gagnant suivi de l'Egyptien «You come from far away» d'Amal Ramsis et de «Erased, ascent of the invisible» de Ghassen Halwani. Les courts métrages documentaires ont marqué les festivaliers : les trois gagnants sont le Libanais «Résonances » de Nicholas Khoury, Tanit d'argent pour le Palestinien «I Signed the petition» de Mahdi Fleifel et Bronze pour le Sénégalais «Kedougou» de Mamadou Khouma Gueye. Pour finir, le prix prestigieux de «la première œuvre», celui de TV5 monde et de Taher Cheriaa ont été reçus par «Sofia» de Maryem Ben M'barek et la mention spéciale est allée au long métrage documentaire «Fahavalo» de Marie Clémens Paes du Madagascar.

Comme chaque année, la projection du palmarès s'est étalée pendant toute la journée du 11 novembre 2018 à Ibn Rashiq et à l'Africa.

Le palmarès complet

Compétition officielle des longs métrages de fiction

Tanit d'Or : «Fatwa» de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)

Tanit d'Argent : «Yomeddine» d'Abu Bakr Shawky (Egypte)

Tanit de Bronze : «Le voyage inachevé» de Joud Said (Syrie)

Prix de la Meilleure Image : «Le voyage inachevé» de Joud Said (Syrie)

Prix de la meilleure musique : Film «Rafiki» de Wanuri Kahiu (Kenya)

Prix du meilleur scénario : «Supa Modo» de Likarion Wai Naina (Kenya)

Prix du meilleur acteur: Ahmed Hafiane pour son rôle dans le film «Fatwa» de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)

Prix de la meilleure actrice : Samantha Mugatsia pour son rôle dans le film «Rafiki» de Wanuri Kahiu (Kenya)

Mention spéciale :

- «Sofia» de Meryem Ben M'Barek (Maroc)

- «Maki'LA» de Machérie Ekwa Bahango (RDC Congo)

Prix du Public : «Le Voyage Inachevé» de Joud Said (Syrie)

Compétition officielle des courts métrages fiction

Le Tanit d'Or : «Brotherhood» de Meryem Joobeur (Tunisie)

Le Tanit d'Argent : «Lalo's House» de Kelley Kali (Benin)

Le Tanit de Bronze : «Astra» de Nidhal Guiga (Tunisie)

Mention spéciale : «Le fleuriste» de Chamakh Bouslama (Tunisie)

Compétition officielle des longs métrages documentaires

Le Tanit d'Or : «Amal» de Mohamed Siam (Egypte)

Le Tanit d'Argent : «You come from far away» d'Amal Ramsis (Egypte)

Le Tanit de Bronze : «Erased, Ascent of The Invisible» de Ghassen Halwani (Liban)

Compétition officielle des courts métrages documentaires :

Le Tanit d'Or : «Resonances» de Nicolas Khoury (Liban)

Le Tanit d'Argent : «I signed the petition» de Mahdi Fleifel (Palestine)

Le Tanit de Bronze : «Kedougou» de Mamadou Khouma Gueye (Sénégal)

Compétition première œuvre

Prix TV5Monde : «Sofia» de Meriem Ben M'barek (Maroc)

Prix Taher Cheriaa : «Sofia» de Meriem Ben M'barek (Maroc)

Mention spéciale au long métrage documentaire «Fahavalo» de Marie-Clémence Paes (Madagascar)