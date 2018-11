Cote d'Ivoire: Procès Gbagbo - Devant la CPI, la défense évoque l'absence de preuve

« Le procureur n'a rien, tout est construit sur du sable mouvant », a conclu avec ironie Me Baroin, un autre conseil de l'ancien président ivoirien, qui durant toute la matinée est resté concentré, impassible. Ce lundi, la défense tente donc d'expliquer pourquoi elle estime que les preuves et les témoins présentés par l'accusation ne sont pas crédibles.

Or pour la défense, l'accusation n'a à aucun moment défini de manière claire la nature de ce plan commun. Pour Me Altit, toute l'accusation s'appuie sur des présupposés, mais ne livre aucune preuve directe : « C'est le même procédé intellectuel que le procureur a utilisé tout au long de sa réponse écrite et de son exposé oral. En laissant entendre de façon constante que l'absence de preuve directe de l'existence d'un soi-disant plan commun constituerait en fait la preuve de l'existence de ce plan commun.

