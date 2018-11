Tunisie: BCE tient le langage du cœur

Dans son allocution, le président Caïd Essebsi a choisi de se défaire de son texte préalablement préparé et écrit pour «tenir le langage du cœur», comme il l'a souligné après avoir rendu hommage au président français, Emmanuel Macron, «pour tout ce qu'il a fait», dans le cadre de la célébration à Paris du centenaire de l'Armistice de 1918.

Après avoir demandé la permission à l'illustre assistance de s'adresser à son pays et à son peuple, le chef de l'Etat a souligné, en substance, que dans les pays africains, arabes et musulmans, dont la Tunisie fait partie, la liberté d'expression n'est pas une pratique courante. Toutefois, dit-il, «je voudrais dire aux Tunisiens que nous somme préparés à cela, en raison du processus démocratique que nous avons engagé car il ne peut y avoir de démocratie sans un Etat de droit et sans la liberté d'expression et sans la liberté de la presse».

Le chef de l'Etat saisira l'occasion pour rappeler que la Tunisie est préparée à la démocratie depuis 60 ans, expliquant cela, après avoir rendu hommage à Bourguiba, par la gratuité de l'enseignement et son obligation pour tous les enseignants, ainsi que par la liberté et les droits de la femme tunisienne. Le président Caïd Essebsi a également brossé un tableau exhaustif de la transformation du paysage médiatique après 2011 qui compte désormais des dizaines de journaux, de radios et de télévisions notamment privées. «C'est encore difficile parfois pour le Tunisien moyen de se retrouver et de trouver la vérité dans ce foisonnement d'informations, mais nous y arriverons».