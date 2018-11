Tunisie: «Mise à niveau et recyclage»

Ceci prouve que la matière première existe et que la lutte ne cesse d'attirer les jeunes. Ainsi, les responsables nationaux doivent profiter de l'occasion pour assurer les conditions favorables à l'amélioration du niveau et la formation des champions, et ce, en multipliant des salles bien équipées et on recrutant des entraîneurs qualifiés pour encadrer des jeunes doués et aux talents fort prometteurs» .

«Budgétisation...»

«Ainsi , le niveau de la lutte tunisienne s'améliora et le nombre de champions du monde augmentera. Ils bénéficieront certainement d'un programme de préparation riche récoltant des médailles et des titres de haut niveau.

Pour ma part, je commence dans une semaine ma préparation pour la saison 2019 qualificative pour les championnats du monde selon un programme bien établi par mon entraîneur et le directeur technique national et budgétisé par le ministère.