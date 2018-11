Tunisie: «Réviser le rapport fédérations-ministère»

Aujourd'hui, on peut fêter la désignation de la ministre qui va, je pense, restructurer notre sport sur des bases solides en dépit de sa période très courte de 12 mois.

A mon avis, elle va avoir plusieurs chantiers à analyser et à restructurer :

- Réviser les rapports des fédérations avec la tutelle. Il est inadmissible que le ministère verse des milliards aux fédérations sans en rendre des comptes

- Il faut assurer le suivi permanent des cadres, en multipliant les formations des jeunes, les degrés des entraîneurs et la programmation

- Revoir l'infrastructure sportive dans tout le pays. Il est aberrant de voir des terrains qui ne sont que des terrains vagues

- Faire renaître le sport scolaire. Notre sport a chuté en raison de l'indifférence de la tutelle vis-à-vis le ministère de l'Enseignement. La masse scolaire est nombreuse pour pratiquer le sport et, en même temps, avoir une élite respectable. Dans les années 60 et 70, notre sport a émergé en raison du sport scolaire. Nous avions eu beaucoup de champions et aussi beaucoup de résultats positifs qui ont honoré le drapeau tunisien

- Il faut revoir les contrats qui stipulent que chaque club doit avoir un centre de formation. Rien n'a été réalisé sauf pour quelques clubs. La faute incombe à la FTF qui a fait la sourde oreille pour imposer ses directives.

Enfin, les représentants tunisiens dans les instances internationales doivent être actifs, et ce, afin qu'ils soient plus représentatifs. Leur mission serait d'aider leur pays à avoir plus de compétitions internationales pour encourager le tourisme sportif et avoir plus de crédibilité dans le gotha mondial».