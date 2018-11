Ile Maurice: Accident mortel à Bois-Marchand - Thierry Henry retourne en cour le 22 janvier 2019

Il voulait connaître le témoin qui l'a vu au volant de sa voiture, le jour de l'accident mortel à Bois-Marchand, en avril 2016.

Le député du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) Thierry Henry s'est rendu en cour intermédiaire ce lundi 12 novembre. Le magistrat Sachin Boodhoo a réclamé du temps supplémentaire. La raison : il souhaite voir plus d'informations sur la Road Traffic Act, l'article 123 (E à K). Du coup, le magistrat a demandé aux avocats de la défense et celui du Directeur des poursuites publiques de fournir leur plaidoirie. Le ruling a été renvoyé au 22 janvier 2019.

Thierry Henry fait l'objet de cinq accusations formelles dans le cadre de cet accident mortel. Nommément homicide involontaire, conduite en état d'ivresse, refus de se soumettre à un alcotest, «failing to provide a specimen of blood/urine» et «obstructing police officer». Il est défendu par Me Hervé Duval.

Dans un premier temps, c'est l'épouse du député bleu, Vicky Henry, qui a dit à la police qu'elle avait percuté le piéton, Stéphano André, un maçon de 23 ans. Elle a été admise dans une clinique après l'accident. Or, le lendemain, en soirée, Thierry Henry s'était rendu au poste de police de Terre-Rouge, révélant que c'est lui qui était au volant de la voiture, et non son épouse.