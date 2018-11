Ile Maurice: Rodrigues - Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,1 ressenti

Le phénomène sismique est survenu aux alentours de 20 heures précisément à une profondeur de 10 kilomètres en plein milieu de l'océan Indien, à 298 kilomètres à l'Est de Rodrigues. Le tremblement de terre était de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter. Aucun blessé n'est à déplorer.

Ce n'est pas le premier séisme enregistré à Rodrigues cette année. Le fait est que la région de Rodrigues se trouve non loin du Central Indian Ocean Ridge, sujet aux séismes. «Ce n'est pas le seul tremblement de terre dans la région de Rodrigues. Parfois, on peut compter plus d'une douzaine, voire une quinzaine, de tremblements de terre par an. C'est toujours à l'est de Rodrigues et cela ne dépasse jamais cinq sur l'échelle de Richter», avait indiqué le géomorphologue Prem Saddul.