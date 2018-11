Mali: Projets agricoles au Nord - La coopération allemande accorde un financement de 27, 2 milliards FCFA

Les conventions de financement de deux projets d'irrigation de proximité dans les régions de Gao et Ménaka ont été signées, jeudi dernier, par le ministre de l'Agriculture, Dr Nango Dembélé et le docteur Detlef Klein, responsable Afrique de l'ouest et Madagascar des projets Agriculture, Eau et Biodiversité à la KFW. C'était au département de l'Agriculture en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Mali, Dietrich Becker.

Ces projets seront mis en œuvre par la Direction nationale du génie rural à travers le secrétariat technique permanent (STP) du Programme national d'irrigation de proximité (PNIP).

Ils sont cofinancés par la République fédérale d'Allemagne à travers la KFW et le Mali, pour un coût global de 27,2 milliards de FCFA. Ils constituent un appui au PNIP qui vient s'ajouter aux projets et programmes de la coopération allemande dans le sous-secteur de l'irrigation de proximité.

Selon les promoteurs, d'importants objectifs sont visés par le Projet d'irrigation de proximité dans les Régions de Gao et Ménaka (IPRO Gao I et IPRO Gao II) et le projet de renforcement de l'agriculture irriguée-Irrigation de proximité dans le Delta intérieur.

L'on prévoit des milliers d'emplois directs et indirects, l'aménagement et la réhabilitation de 18.900 hectares de périmètres irrigués et mares, des infrastructures pour le secteur de l'élevage ou encore augmentation de 30% au moins de la production agricole et des revenus de la population.

Le premier, IPRO Gao I et IPRO Gao II, dont le coût s'élève à 11, 8 milliards FCFA, contribuera à l'exploitation du potentiel économique de l'irrigation de proximité. Tandis que le second, IPRODI-REAGIR, d'un coût de 17,5 milliards FCFA, vise spécifiquement à améliorer l'exploitation du potentiel économique de la petite irrigation.

S'exprimant à ce sujet, Dietrich Becker a dit : «Nous continuerons à renforcer notre appui dans ces domaines, et nous nous réjouissons de la contribution de l'Etat malien dans la réalisation de ces projets ». Avant d'ajouter que ces projets démarreront à un moment décisif.

«C'est le moment de développer le Mali et non de brandir les armes», a prévenu l'ambassadeur d'Allemagne au Mali. Selon lui, ces projets vont jeter les bases d'activités économiques qui aideront à développer ces régions.

Quant au ministre de l'Agriculture, il a fait une précision de taille. « Cette initiative s'inscrit en droite ligne de la volonté des hautes autorités du Mali et contribuera à la mise en œuvre de la stratégie de développement intégré des régions du Nord du Mali adopté en août 2017 suite à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali», a rappelé Dr Nango Dembélé.