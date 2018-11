Tunisie: «Il y a trop de magouilles»

Par contre, les moyens mis dans les sports collectifs sont colossaux. Et le constat est alarmant !

L'exemple le plus significatif est le football. Il est en train de régresser de plus en plus. Dans cette discipline, il y a beaucoup trop d'intervenants, les intérêts des uns et des autres sont énormes.

Les magouilles ont pris le dessus sur l'éthique sportive. Il y a beaucoup à dire sur le plan de la morale.

Notre sport continue de se détériorer parce qu'on ne tire jamais les leçons de nos échecs à l'issue d'une quelconque joute internationale (Coupe du monde, Jeux olympiques, Jeux méditerranéens, Coupe d'Afrique... ). En principe, on devrait à chaque fois dresser un bilan, évaluer notre participation afin de corriger nos erreurs. Il n'y a jamais de planification, on procède par tâtonnements. C'est malheureux ! Peut-être a-t-on peur de dévoiler les erreurs des responsables, voire leur incompétence.

Et justement, ce ne sont pas toujours les compétences qui sont là à veiller sur notre sport. Les meilleurs formateurs, éducateurs ont un vécu : diplômés, sportifs, anciens joueurs, expérimentés... Bref, ils possèdent un certain bagage. Ce qui n'est pas le cas de bon nombre d'entraîneurs actuels. Les compétences, il faut aller les chercher. Sinon notre sport aura davantage de conséquences fâcheuses. Enfin, tant que l'infrastructure sportive ne sera pas améliorée, nous marcherons à reculons et nos jeunes ne pourront pas s'épanouir».