Soudan: Note d'entente sur la mise en place des projets de la durabilité de la paix

Khartoum — La Commission de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont signé ce lundi une note d'entente sur la mise en place des projets de stabilité et la durabilité de la paix au Soudan.

Le commissaire de la DDR, général Salah Al-Tayeb Awad a indiqué que la note d'entente vise à la mise en place des projets de la durabilité de la paix dans certaines régions grâce à l'extension de la sécurité et l'Etat du droit au Darfour et au renouvellement continu du cessez-le-feu au Sud-Kordofan et au Nil bleu.

Il a ajouté que la note d'entente incluait la réintégration d'un certain nombre d'anciens combattants, enfants soldats et femmes dans des programmes de stabilité de la communauté, des projets d'état de droit, de bonne gouvernance et d'autres projets contribuent à l'instauration de la paix et de la stabilité.