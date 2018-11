Algérie: Dialogue sur la sécurité régionale et lutte contre le terrorisme - Mogherini en visite à Alger

- La Haute Représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, est arrivée lundi à Alger, pour une visite en Algérie, dans le cadre de la 2ème session du Dialogue Algérie-UE de Haut Niveau sur la sécurité régionale et la Lutte contre le terrorisme.

La responsable de l'UE a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avec lequel elle co-présidera les travaux dudit Dialogue, lancé en octobre 2017 à Bruxelles.

Les deux parties "poursuivront, à cette occasion, leurs échanges sur les menaces terroristes et leurs connexions avec le crime organisé transfrontalier et examineront les voies et moyens d'approfondir leur coopération dans ce domaine et procèderont également à un échange sur l'évolution récente des questions régionales et internationales d'intérêt commun".

Lire aussi: Sécurité régionale: l'Algérie et l'UE tiennent lundi à Alger un dialogue de haut niveau

Cette visite "sera en outre une opportunité pour les deux parties d'examiner l'état et les perspectives de leurs relations bilatérales denses et globales régies par l'Accord d'association en vue de les renforcer davantage dans l'intérêt mutuel face aux défis communs de sécurité et de développement dans la région".

Ces relations "ont enregistré, par ailleurs, une évolution qualitative à la faveur de l'adoption des Priorités Communes de Partenariat au titre la Politique Européenne de Voisinage rénovée", selon le ministère des Affaires étrangères.

La venue de la Haute Représentante de l'UE, qui fait suite aux visites récentes en Algérie de la Chancelière Allemande, du Président du Conseil italien et du Chef de la diplomatie espagnole ainsi que de la visite effectuée par le ministre des Affaires étrangères à Paris au titre du COMEFA, soulignent "la densité et l'étendue des relations algéro-européennes au double plan bilatéral et multilatéral, et la volonté commune de les élever au rang de partenariat stratégique".