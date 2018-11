Algérie: Batna - Prés de 20.000 visiteurs au Salon national de la production des Aurès

Batna — Pas moins de 20.000 personnes ont visité le salon de la production nationale des Aurès clôturé dimanche soir à Batna, a révélé lundi le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI Aurès), Mabrouk Bezzaz.

Ouvert au public depuis le 6 novembre, le dernier jour de cette manifestation, qui s'est déroulée dans la grande salle des expositions "Asahar", dans le centre-ville, a connu le plus grand nombre de visiteurs (5.000), a précisé le même responsable.

Les remises exceptionnelles (entre 15.000 et 150.000 DA) proposées par le groupe industriel "Global Group", tout au long de la manifestation, concernant les véhicules Kia Algérie, montées à Batna au profit des fonctionnaires de la wilaya, ont largement contribué à attirer un grand nombre de visiteurs, a constaté le journaliste de l'APS sur place.

Par ailleurs, plusieurs stands du salon, notamment celui dédié à la laiterie Aurès, spécialisée dans la production de lait et ses dérivés, ont connu une grande affluence pendant toute la durée de la manifestation, en proposant des produits à prix d'usine, ce qui a été fortement apprécié par les visiteurs du Salon.

L'édition 2018 du Salon national de la production des Aurès, à laquelle ont participé 40 exposants de 10 wilayas, s'est distinguée par une forte présence de producteurs locaux ayant réussi à exporter leurs produits à l'étranger, notamment "Ceram Decor", spécialisée dans la production de céramique de toutes sortes, "SFS", spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques et de lampadaires, ainsi que "Global Group" avec ses filiales Hyundai (montage de bus et de camions) et "Kia Algérie" (montage de voitures).

D'autres participants ont, pour leur part, exprimé le souhait de tenter l'expérience de l'exportation, telle que l'entreprise de fabrication et de montage d'appareils électroménagers "Jahan Afrooz", implantée dans la zone d'activités de Merouana, dont le propriétaire Belkhir Noureddine a affirmé, à l'APS, qu'il "aspire à dépasser le stade du montage de produits pour la production locale et pense éventuellement à l'exportation".

Le Salon national de la production des Aurès, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI Aurès) avait pour objectif de promouvoir les produits locaux et nationaux et créer un espace pour les faire connaitre auprès des consommateurs, en mettant l'accent notamment sur les secteurs productifs.