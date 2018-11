Algérie: Signature de trois conventions cadres entre le secteur des Télécommunications et de l'Habitat

Alger — Trois conventions cadres ont été signées, lundi à Alger, entre Algérie Poste et Algérie Telecom et l'Office de Promotion et de Gestion immobilière (OPGI), l'Entreprise nationale de Promotion Immobilière (ENPI) ainsi que l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL).

Concernant le volet postal, les conventions cadres, signées en présence de Mme Houda-Imane Faraoun et le ministre de l´Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, s'articulent autour de la mise à la disposition d'Algérie Poste, de locaux, qu'elle s'engage à aménager en bureaux de poste, au sein des nouvelles réalisations urbaines, pour accompagner l'extension du tissu urbain, et offrir des services postaux et financiers aux nouveaux résidents, dès leur installation.

S'agissant du volet des Télécommunications, l'entreprise Algérie Télécom avec ses partenaires, défini, à travers les conventions signées, les conditions et modalités de prise en charge des aménagements adéquats dans les cités d'habitation existantes, ainsi que les réservations dans les nouveaux projets de construction, nécessaires aux déploiement des réseaux à fibre optique.

Cette démarche est destinée à accélérer les délais de raccordement des habitations dans les nouvelles cités, et optimiser les dépenses publiques, en évitant de détériorer les constructions après l'achèvement des travaux, pour y insérer les câbles du réseau.

A cette occasion, les deux ministres ont procédé à l'inauguration de trois bureaux de poste, s'inscrivant dans le plan de densification postale destiné à la wilaya d'Alger.

Il s'agit notamment de locaux aménagés en bureaux de poste, situés à la Cité AADL et la cité LPP de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, ainsi que la cité de Chaaibia, à Oued Chbel-Birtouta.

La mission de ces nouveaux bureaux de poste, est de contribuer au renforcement du réseau postal au niveau de la wilaya, constitué de 242 bureaux.

Leur ouverture permettra, également, d'améliorer davantage à la fois la densité postale de la wilaya, ainsi que la qualité du service public fourni aux citoyens.

Les deux ministres ont, en outre, inauguré une agence commerciale d'Algérie Télécom, située à la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

La wilaya d'Alger compte 30 Actels et 12 points de présence, réparties sur l'ensemble de son territoire, et destinés à fournir un large éventail de services à plus de 526.000 abonnés à la téléphonie fixe, 428.000 abonnés à l'internet ADSL et 77.000 abonnés à l'internet 4GLTE.