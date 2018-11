Ile Maurice: Arnaque sur Facebook - Des «gato Divali» leur laissent un goût amer

«Il était beaucoup trop tard pour nous pour aller faire des gâteaux et nous n'avons pu fêter Divali comme il se doit», regrette Kushal. Ce dernier dit avoir été victime d'une arnaque sur Facebook.

Comme lui, plusieurs familles n'ont pu célébrer la fête de la lumière comme elles l'espéraient. Les victimes racontent toutes qu'elles se sont fait duper par un couple qui prétendait offrir des services de traiteur pour cette fête. Certains n'ont jamais reçu leurs gâteaux et d'autres ont reçu des gâteaux avariés.

Sur leur page Facebook, plusieurs personnes se plaignent de leurs services. Des plaintes ont aussi été enregistrées à travers l'île et une enquête policière est ouverte. Le couple, quant à lui, est resté injoignable.

Vers le début du mois d'octobre, le couple d'«arnaqueurs» a commencé à faire de la publicité sur Facebook. «Ils avaient proposé plusieurs variétés de gâteaux, avec des photos parfaites et à des prix raisonnables. Comme tant d'autres personnes, je suis tombée dans le panneau. La livraison devait se faire lundi 5 novembre vers 13 heures car je fêtais Divali le lendemain», raconte une habitante de Beau-Bassin.

À 16 heures, cette mère de famille commence à s'inquiéter car elle est sans nouvelle du traiteur. «Je lui ai passé plusieurs appels et arrivé 20 heures, la femme m'a appelée pour me dire qu'elle arrivait. Sauf qu'elle est arrivée avec 3 heures de retard et que les gâteaux étaient avariés», explique-t-elle.

C'est une fois rentrée chez elle et après avoir payé le couple qu'elle s'en est rendue compte. Déçue, elle n'a eu d'autre choix que de préparer d'autres gâteaux.

Kushal, un habitant du Sud, est une autre victime de cette arnaque. Ce trentenaire, qui s'apprêtait à fêter son premier Divali en compagnie de son épouse et de sa fille, a eu une mauvaise surprise. «Vu que mon épouse a accouché il y a seulement deux mois, on avait prévu de commander des gâteaux. Mais nous avons attendu toute la journée et toute la nuit pour les recevoir. Mercredi matin, le téléphone du traiteur était, évidemment, éteint. Nous n'avons pu célébrer la fête comme nous l'espérions», relate ce fonctionnaire.