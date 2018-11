Algérie: Remarques de la Haute Représentante/Vice-Présidente Federica Mogherini lors de l'ouverture de la 2ème session du Dialogue de haut niveau UE-Algérie en matière de sécurité régionale et de lutte anti-terroriste

document

Bruxelles — - Monsieur le Ministre, c'est un grand honneur pour moi et ma délégation d'être aujourd'hui à Alger pour cette deuxième session du dialogue stratégique de haut niveau entre l'Algérie et l'Union européenne en matière de sécurité régionale et de lutte contre le terrorisme.

L'Algérie est un partenaire stratégique de l'Union européenne, tant au niveau bilatéral que par son action et influence régionale. Les défis dans notre voisinage commun font de l'Algérie et de l'Union européenne des partenaires privilégiés sur les questions de sécurité. Je salue le rôle de l'Algérie dans la résolution des crises régionales et sa disposition à coopérer avec l'Union européenne, et aussi dans le contexte du multilatéralisme, dans ces questions d'intérêt commun.

Ce dialogue matérialise également une des Priorités de notre Partenariat adoptées lors du Conseil d'Association de mars 2017.

L'Algérie, et vous personnellement, Monsieur le Ministre, êtes un interlocuteur de premier rang en ce qui concerne les questions de sécurité régionale.

Hélas, depuis notre dernière rencontre dans ce format, la situation ne s'est pas améliorée. On peut même y voir une certaine aggravation. Il n'est plus possible de faire une distinction entre la sécurité au Nord et au Sud de la Méditerranée - nous avons une sécurité partagée comme nous avons une région partagée.

Nous devons travailler ensemble pour stabiliser les zones de crise pour garantir notre propre stabilité et notre propre sécurité. Je suis particulièrement intéressée à cette occasion par votre analyse sur la situation dans le Maghreb et le Sahel, qui sont des zones prioritaires de notre action commune et de notre action séparée.

Surtout, je pense que cela va être une excellente opportunité pour discuter de comment développer davantage une coopération régionale et une coopération entre l'Algérie et l'Europe, pour faire face au terrorisme et au crime organisé, y compris celui qui est responsable pour tout genre de trafic, incluant le trafic de migrants.

Je pense que cela sera aussi une excellente opportunité pour échanger sur d'autres questions; le cyber terrorisme, la déradicalisation et la prévention de la radicalisation, sur laquelle vous pourrez partager votre histoire et expérience dans ce domaine. Cela sera également l'opportunité pour discuter avec nos experts de notre coopération dans le contexte de la coopération Union européenne-Union Africaine, et ce dans le contexte de la sécurité de l'Afrique et dans le contexte multilatéral des Nations Unies.

Je suis vraiment ravie d'être à nouveau ici et je pense que nous allons avoir comme toujours un échange très amical, très fructueux et je vous remercie pour cet accueil déjà très chaleureux et pour tout le travail de nos équipes en vue de cette rencontre. Je suis sure que cela sera la deuxième d'une longue série de rencontres positives et particulièrement importantes pour la sécurité de nos citoyens.

Merci Monsieur le Ministre.

