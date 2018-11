Cote d'Ivoire: Syndicat des agents des eaux et forêts - Pléya Kiédé réélu

L'une des décisions fortes de l'assemblée générale du Collectif des agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire (Catefci) est la réélection de Pléya Kiédé, au poste de secrétaire général de cette organisation.

C'était le 9 novembre 2018, au siège de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire (Unatr-Ci), sis à Yopougon Saguidiba.

Les points focaux venus de l'intérieur du pays ainsi que les autres membres de la direction de ce syndicat lui ont renouvelé leur confiance pour « son travail abattu au cours de son mandat précédent ».

En effet, candidat unique à sa propre succession, il a obtenu 100% des voix des électeurs présents. Pour son deuxième mandat, Pléya Kiédé et son bureau de 22 personnes vont gérer cette organisation jusqu'en 2021.

Mais avant cette élection, le secrétaire général du Catefci a fait le point des acquis de la lutte syndicale tout en mettant l'accent sur les perspectives.

Au niveau des acquis, selon lui, les préoccupations posées par l'ensemble des syndicats de cette corporation ont abouti à l'harmonisation du taux de bail, la gratuité du transport, l'obtention de 150 points supplémentaires de bonification, la réforme de la retraite, l'équipement et la réhabilitation des services en matériel informatique et de bureau...

« Aujourd'hui, tout ce que nous avons obtenu fait la fierté de toute la corporation », a déclaré Pléya Kiédé. Il a aussi salué les agents des eaux et forêts, et les fonctionnaires pour leur mobilisation qui a permis d'avoir ces points de satisfaction.

Au chapitre des perspectives, le cap est mis sur l'autonomisation de toutes les écoles des eaux et forêts, la mise en place effective du Fonds de prévoyance de ces travailleurs à l'image des militaires, des policiers, etc., la régularité dans le paiement des primes des régies, l'application effective du code de déontologie de la corporation...

Plusieurs organisations syndicales ont été invitées à cette assemblée. Leurs porte-parole ont exhorté à la cohésion et à l'unité de tous les syndicats des agents des eaux et forêts pour plus d'efficacité dans les actions. Car ils luttent tous pour la même cause, à savoir améliorer les conditions de vie et de travail des membres.

Gnagna Zadi, président de la Plateforme des fonctionnaires et agent de l'État de Côte d'Ivoire a remercié les agents des eaux et forêts pour leur mobilisation exemplaire lors de la grève historique de 2017. Il leur a demandé de ne pas baisser les bras et de rester à l'écoute de la plateforme pour les actions à venir.